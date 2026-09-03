Borsa İstanbul'da yeni işlem günü öncesinde yatırımcıların odağında yurt içinde açıklanacak enflasyon verileri bulunuyor. Küresel piyasalarda ise ABD'den gelen istihdam verileri, Fed'e ilişkin beklentiler ve Orta Doğu'daki gelişmeler izleniyor. BIST 100 endeksinin güne hafif alıcılı başlaması bekleniyor.

YURT İÇİNDE GÖZLER TÜFE VERİSİNDE

Yurt içinde bugün açıklanacak TÜFE verileri piyasaların ana gündem maddesi olacak. Enflasyon rakamlarının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasına yönelik beklentilerin yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Orta Vadeli Program'ın (OVP) 6 Eylül'de açıklanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi konusunda görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

S&P Global Ratings ise 22 Ekim'de İstanbul'da "Türkiye Sermaye Piyasaları Konferansı 2026: Belirsizlikte Yol Almak, Fırsatları Açığa Çıkarmak" başlıklı bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

ABD'DE İSTİHDAM BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

ABD'de ADP özel sektör istihdamı ağustos ayında 38 bin kişi arttı. Böylece veri 48 bin kişilik piyasa beklentisinin altında kaldı.

Fed'in yayımladığı Bej Kitap raporunda ise tüketicilerin fiyatlara karşı hassasiyetinin arttığı, üst gelir grubundaki güçlü harcamaların devam ettiği ve tüketici harcamalarının genel olarak ılımlı artış gösterdiği belirtildi.

ABD'de bugün ISM hizmet endeksi ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek. Piyasaların asıl odağında ise cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri olacak.

TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeniden başlayan saldırıların uzun sürmesini beklemediğini söyledi. Trump ayrıca ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tuttuğu yönündeki iddiasını yineledi.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

ATATP – Şirketin %51 oranındaki bağlı ortaklığı ATP China ile Burger King China arasında teknoloji operasyonlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin nihai sözleşmeler imzalandı. Anlaşmalar kapsamında toplam 12 milyon dolar + KDV işlem bedeli ve 31 milyon RMB + KDV hizmet bedeli tahsil edilecek.

DCTTR – Endonezya'da yerleşik bir alıcıyla 1.233.500 USD'lik pamuk ihracatı sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

ENERY & AHGAZ – Şirket bağlı ortaklığı Enerya Denizli Gaz Dağıtım tarafından Pamukkale Karahayıt Mahallesi'ni kapsayacak şekilde doğal gaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine yapılan başvurunun EPDK tarafından onaylandığı açıklandı.

ERSU – Süresi içinde kaydileştirilmediği için mülkiyeti Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilen fiziki pay senetlerine ilişkin hak sahiplerinin, ödeme başvurularını gerekli belgelerle birlikte 6 Eylül 2026’ya kadar yapmaları gerektiği duyuruldu.

EUPWR & GESAN – Ukrayna'da kullanılmak üzere güç transformatörlerinin tedarikine ilişkin sözleşme imzalandı. Ürünlerin üretimi bağlı ortaklık ve Girişim Elektrik'in dolaylı bağlı ortaklığı Europower World Enerji'ye ait Güç Transformatörü Fabrikası'nda gerçekleştirilecek. Sözleşmenin toplam bedeli 37.017.911 dolardır.

EUREN – Eskişehir İmişehir OSB’deki Palet Üretim Tesisi’nin açık talaş depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı. Üretim tesislerinde hasar oluşmazken, faaliyetler kesintisiz devam ediyor.

GOODY – Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 7,6 milyar TL’ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2026–2030 olarak belirlenmesine yönelik başvuru SPK tarafından onaylandı.

GSRAY – Profesyonel Futbolcu El-Chadaille Bitshiabu ile anlaşmaya vardı.

GSRAY – Profesyonel futbolcu Victor Enok Nelsson ile arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.

GUBRF – Bağlı ortaklık Gübretaş Maden Yatırımları, daha önce dağıtılan 2 milyar TL’ye ek olarak 1,5 milyar TL kâr dağıtılmasını Olağanüstü Genel Kurulun onayına sunma kararı aldı.

GUBRF – Pay başına brüt 4,4910 TL ve net 3,8174 TL nakit temettü dağıtılmasını 30 Eylül’deki Olağanüstü Genel Kurulun onayına sunacak.

HTTBT – CVSky – Linhas Aéreas de Cabo Verde havayolunun şirketin teknoloji çözümleri ile operasyonlarına başladığı açıklandı.

ISFIN – 364 gün vadeli 750 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

KCHOL – Şirket ve Temel Ticaret tarafından TUPRS’taki toplam 16.019.979 adet A grubu payın, pay başına 384,50 TL fiyatla Merrill Lynch International’a TAS’ta satışı için Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

KLYPV – Şirket, Kalyon Teknoloji Yatırımları’na tahsisli sermaye artırımında pay satış fiyatının 70,30 TL, nominal artış tutarının 48,64 milyon TL ve toplam satış hasılatının 3,42 milyar TL olarak belirlenmesinin ardından, düzeltilmiş ihraç belgesinin onayı için SPK’ya başvurdu.

KMPUR – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

KZBGY – Ağustos ayında 284 adet devremülkün satışının yapıldığı, sözleşme bedellerinin toplam 430,0 milyon TL olduğu açıklandı.

MEKAG – Şirketin %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklık Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş., yurt dışı yerleşik bir şirketten bugün 3 adet beton santrali siparişi aldı.

OZYSR – Şirket, Çin’in en büyük özel sektör demir-çelik üreticilerinden biriyle uzun mamullerin Türkiye’de satışına yönelik tek yetkili satıcılık için resmî görüşmelere başladı. Olası iş birliğinin ciro ve karlılığa olumlu yansıması bekleniyor.

PNSUT – 126 gün vadeli 106,7 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

SAFKR – TÜRASAŞ’ın elektrikli banliyö projesi kapsamında iki kalem HVAC sistemi temini ihalesinde 258,8 milyon TL ile en iyi teklifi verdi.

SASA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60 milyar TL’den 100 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

TEZOL – Şirket, azami 15 milyon adet pay ve 150 milyon TL fon tutarıyla üç ay süreli pay geri alım programı başlatılmasına karar verdi. Geri alınabilecek payların sermayeye oranı %3 olarak belirlendi.

TSPOR – Teknik Direktör Fatih Tekke ile arasındaki sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.

TSPOR – Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

BRKO - Şirketin, 190 milyon TL planlanan satış hasılatı kapsamında rüçhan hakları kullandırılmadan tahsisli bedelli sermaye artırımı için yaptığı başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

HKTM – Tahsisli sermaye artırım başvurusunun geri çekildiği açıklandı.

Bugün nakit temettü dağıtacak şirket bulunmuyor.

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsa şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 2 Eylül 2026 tarihinde duyurduğu pay alım-satım bildirimlerine ilişkin derlenen veriler şu şekilde;

AKSGY – Mehmet Emin Çiftçi tarafından 9.63 TL-9.76 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,84’e yükseldi.

BSOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 11.397.816 adet pay 23,68 TL fiyattan geri alındı.

DAGI – Pay geri alımı programı kapsamında 10,24 TL fiyat aralığından 1.300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,43’e yükseldi.

DMRGD – Merrill Lynch International tarafından 11,19 - 11,54 TL fiyat aralığından 16.105.811 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,09’a geriledi.

GRTHO – Yönetim Kurulu Başkanı Murat İçcan tarafından 198,10 TL fiyattan 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %65’e yükseldi.

KARTN – Hasan Peker tarafından 2.990.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %29,45’e geriledi.

KBORU – Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topgaç tarafından 19,46 TL fiyattan 3.900.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %31,05’e yükseldi.

KBORU – Bülent Karaman tarafından 19,46 TL fiyattan 3.900.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %31,05’e yükseldi.

KBORU – Demet Karaman tarafından 19,46 TL fiyattan 3.900.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,85’e yükseldi.

KGYO – Orhun Kartal tarafından 11,37 TL -11,70 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %54,73’e yükseldi.

KTLEV – Pusula Finans Holding tarafından 57,97 TL fiyattan 5.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %28,97’ye yükseldi.

LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 13.967 adet pay 132,40 – 132,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

LOGO – Pay geri alımı programı kapsamında 132,90-134,60 TL fiyat aralığından 8.986 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,77’e yükseldi.

MAGEN – Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 33,26 – 34,30 TL fiyat aralığından 4.347.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,50’ye yükseldi.

MAGEN – Pay geri alımı programı kapsamında 31,50 - 33,66 TL fiyat aralığından 2.121.824 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,17’ye yükseldi.

MARBL – Osman Cavit Turunç tarafından 12,80 - 12,80 TL fiyat aralığından 7.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,62’ye geriledi.

NTHOL – Pay geri alımı programı kapsamında 42,24 - 42,42 TL fiyat aralığından 199.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,54’e yükseldi.

SANFM – Merrill Lynch International tarafından 9,63 – 10,43 TL fiyat aralığından 844.571 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,87’ye geriledi.

Bugün genel kurulu olan şirketler; TKFEN - Tekfen Holding A.Ş. (Saat: 14:00 – Olağan)

(İNFO YATIRIM)