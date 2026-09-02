Şirketin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan metinde, fon büyüklüğündeki değişime ve yatırımcılara yapılan ödemelere dair kritik detaylara yer verildi.

Açıklamada, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören iki fonda yürütülen planlı küçülme ve likidite yönetiminin başarıyla tamamlandığı vurgulandı.

"107 MİLYAR TL ÖDEME GÜNÜNDE VE EKSİKSİZ YAPILDI"

Açıklamada, bir dönem yaklaşık 115 milyar TL seviyesinde bulunan toplam fon büyüklüğünün, özkaynaklar hariç ve T+2 takas süreci sonrasında 8 milyar TL'nin altına indirildiği bildirildi.

Bu süreçte yaklaşık 107 milyar TL'lik yükümlülüğün gününde ve eksiksiz olarak yerine getirildiği belirtildi.

MÜTTEFİK FİNANSAL SONUÇLAR VE GETİRİ VERİLERİ

Pusula Portföy, 2026 yılı genelinde yatırımcılara sağlanan yüksek getiri oranlarını da paylaştı:

• Fon Getirileri: TEFAS'a açık iki fon, 2026 yılı içerisinde sırasıyla %85 ve %152 oranında getiri sağladı.

• Kazanılan Toplam Getiri: Toplam 155.000 yatırımcıya 26,5 milyar TL net getiri ödemesi gerçekleştirildi.

• Güncel Büyüklük: Sadeleşme sonrası TEFAS fon büyüklüğü < 8 milyar TL seviyesine çekildi.

"GEREKTİĞİNDE BUGÜNÜN BÜYÜKLÜĞÜNDEN VAZGEÇTİK"

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni düzenlemelerinin sektör genelinde zorlayıcı bir yeniden dengelenme süreci getireceğini öngördüklerini belirten şirket yönetimi, riskleri önceden azaltarak finansal yapıyı koruduklarını ifade etti.

Gündelik piyasa algısını veya kısa vadeli büyüklükleri temel kriter olarak görmediklerini vurgulayan şirket açıklamasında şu ifadeler öne çıktı:

"Gerektiğinde bugünün büyüklüğünden vazgeçerek yarının daha sağlam yapısını kurmayı; uzun vadeli, sürdürülebilir ve nitelikli büyümenin ön koşulu olarak görüyoruz. Pusula Portföy, yeni döneme daha sade, daha dengeli, likiditesi güçlü ve riskleri daha kontrollü bir yapıyla giriyor. Bundan sonraki odağımız; sağlamlık, sürdürülebilirlik ve nitelikli büyüme olacaktır."

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