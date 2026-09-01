Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ağustos ayı sonunda duyurduğu portföy yönetim esasları ve serbest fonlara yönelik kısıtlama paketinin etkileri Borsa İstanbul'da hisse ve kurum bazlı işlemlerde hissettiriyor.

1 Eylül 2026 tarihli seans verilerine göre piyasada en sert net satışı gerçekleştiren kurum olan Pusula Yatırım, günü toplam -2.137.837.973 TL net hacimle (net satıcılı) tamamladı.

PUSULA YATIRIM’IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Günün takas verilerine göre Pusula Yatırım'ın satış listesinin ilk 3 sırasını toplamda yüzde 74,57'lik dev bir oranla bankacılık hisseleri oluşturdu.

Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası paylarında gerçekleşen sert satışlar dikkat çekti:

• AKBNK (Akbank): Net -17.626.463,00 lot satış (yüzde 26,24 pay, Ort. Maliyet: 71,741 TL)

• YKBNK (Yapı Kredi): Net -17.516.151,00 lot satış (yüzde 26,08 pay, Ort. Maliyet: 36,457 TL)

• ISCTR (İş Bankası C): Net -14.949.599,00 lot satış (yüzde 22,25 pay, Ort. Maliyet: 12,813 TL)

• SASA (SASA Polyester): Net -5.591.872,00 lot satış (yüzde 8,32 pay, Ort. Maliyet: 2,356 TL)

• CANTE (Çan2 Termik): Net -4.907.124,00 lot satış (yüzde 7,30 pay, Ort. Maliyet: 1,245 TL)

• Diğer Satışlar: Net -6.584.525,00 lot (yüzde 9,80 pay)

PUSULA YATIRIM’IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Kurum genel piyasa toplamında 2,13 milyar TL'yi aşan net satışla çıksa da alım tarafındaki hacmin neredeyse tamamına yakınını Katılımevim (KTLEV) tahtasında gerçekleştirdi. Alımların yüzde 61,86'sı tek başına bu hisseye yönlendirildi:

• KTLEV (Katılımevim): Net 6.665.767,00 lot alım (yüzde 61,86 pay, Ort. Maliyet: 57,838 TL)

• ALGYO (Alarko GYO): Net 416.456,00 lot alım (yüzde 3,86 pay, Ort. Maliyet: 3,646 TL)

• HUNER (Hun Yenilenebilir Enerji): Net 319.434,00 lot alım (yüzde 2,96 pay, Ort. Maliyet: 4,007 TL)

• EGEGY (Egeyapı Avrupa GYO): Net 264.801,00 lot alım (yüzde 2,46 pay, Ort. Maliyet: 27,22 TL)

• LIDFA (Lider Faktoring): Net 190.000,00 lot alım (yüzde 1,76 pay, Ort. Maliyet: 2,646 TL)

• Diğer Alımlar: Net 2.918.962,00 lot (yüzde 27,09 pay)

Piyasa uzmanları, Pusula Finans Holding'in Katılımevim'deki paylarını artırma stratejisiyle paralel olarak aracı kurum kanadında da bu hissenin dominant alıcı konumunda kaldığını, öte yandan yeni fon düzenlemeleri ve portföy dengellemeleri kapsamında likit banka hisselerinden çıkış yapılarak pozisyonların yeniden yapılandırıldığını değerlendiriyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.