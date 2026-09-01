İnternetten alışveriş yapan milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren kritik bir hukuki karara imza atıldı.

Danıştay, Ticaret Bakanlığı tarafından Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yapılan ve bazı elektronik ile motorlu ürünlerde cayma hakkını sınırlandıran düzenlemeyi iptal etti.

Kararla birlikte hem 5 önemli ürün grubunda iade hakkı yeniden tanımlandı hem de iade sürecindeki kargo ücreti yükü tüketicinin üzerinden kaldırıldı.

İŞTE İADE HAKKI YENİDEN AÇILAN 5 ÜRÜN GRUBU

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, açtıkları dava neticesinde Danıştay'ın verdiği kararı değerlendirdi.

Şahin, yapılan düzenlemeyle daha önce iade kapsamı dışına çıkarılan veya sınırlandırılan şu ürünlerde tüketicilerin yeniden koşulsuz cayma hakkını kullanabileceğini açıkladı:

• Akıllı Saatler

• Cep Telefonları

• Tabletler

• Bilgisayarlar

• Motosikletler

İADE KARGO ÜCRETİ TÜKETİCİYE YÜKLENEMEYECEK

Davanın en çok tartışılan başlıklarından biri de e-ticaret sitelerinden alınan ürünlerin iade sürecinde kargo ücretinin tüketiciye yansıtılmasına yönelik maddeydi.

Danıştay, kargo ücretinin tüketiciye yükletilmesini öngören düzenleme hakkında da yürütmeyi durdurma kararı verdi. Devam eden hukuki süreçte söz konusu hüküm yönetmelik metninden tamamen çıkarıldı. Böylece tüketiciler, aldıkları ürünleri iade ederken herhangi bir kargo bedeli ödemek zorunda kalmayacak.

Tüketici hakları temsilcileri, verilen kararın e-ticaret ekosisteminde tüketici mağduriyetlerini en aza indireceğini ve çevrim içi alışverişte güven ortamını yeniden tesis edeceğini vurguluyor.