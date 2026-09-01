Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.’nin (TBORG) Genel Kurul onayıyla kesinleşen kâr dağıtım planı kapsamında, 1 TL nominal değerli pay için ödenecek brüt ve net temettü miktarları şu şekilde belirlendi:

• Hisse Başına Brüt Temettü: 9,5209164 TL (Yüzde 952,09)

• Hisse Başına Net Temettü: 8,0927789 TL (Yüzde 809,27)

ÖDEME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

2 Eylül Çarşamba günü itibarıyla TBORG payları, temettü hakkı düşülmüş teorik fiyat üzerinden işlem görmeye başlayacak.

Temettü ödemesinden yararlanabilmek için 1 Eylül seans kapanışı itibarıyla hisse senedine sahip olunması yeterli.

Nakit kâr payı ödemeleri, borsada geçerli olan Takas İstanbul işlem esasları (T+2 kuralı) gereğince hak kullanım tarihinden iki işlem günü sonra, yani 4 Eylül 2026 Cuma günü yatırımcıların aracı kurum ve banka hesaplarına nakit olarak aktarılacak.

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