Şirketlerin olağan ve olağanüstü genel kurullarında yatırımcıların yakından takip ettiği gündem maddeleri görüşülecek.

Genel kurullarda öne çıkacak konular arasında şirketlerin finansal ve yönetim süreçlerine ilişkin kararların yanı sıra 2026 yılı temettü kararları da bulunuyor. Yönetim kurullarının temettüye ilişkin teklifleri, genel kurul toplantılarında ortakların onayına sunulacak.

2 EYLÜL’DE GENEL KURUL YAPACAK ŞİRKETLER

Şirket Hisse kodu Genel kurul Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. EPLAS Olağan + A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. IDGYO Olağanüstü Mazhar Zorlu Holding A.Ş. MZHLD Olağan + A Grubu ve B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel

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