Borsa İstanbul’da 2 Eylül Çarşamba günü halka açık 3 şirket genel kurul toplantılarında bir araya gelecek. Şirketlerin gündemlerinden biri temettü kararları olacak.
Şirketlerin olağan ve olağanüstü genel kurullarında yatırımcıların yakından takip ettiği gündem maddeleri görüşülecek.
Genel kurullarda öne çıkacak konular arasında şirketlerin finansal ve yönetim süreçlerine ilişkin kararların yanı sıra 2026 yılı temettü kararları da bulunuyor. Yönetim kurullarının temettüye ilişkin teklifleri, genel kurul toplantılarında ortakların onayına sunulacak.
2 EYLÜL’DE GENEL KURUL YAPACAK ŞİRKETLER
|Şirket
|Hisse kodu
|Genel kurul
|Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
|EPLAS
|Olağan + A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel
|İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|IDGYO
|Olağanüstü
|Mazhar Zorlu Holding A.Ş.
|MZHLD
|Olağan + A Grubu ve B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel
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