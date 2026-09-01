Yoğunlaşmayı önlemek, piyasa istikrarını sağlamak ve dolaşımdaki payı düşük hisselerdeki manipülasyon risklerini azaltmak amacıyla hayata geçirilen düzenlemeler, seans içi aracı kurum dağılımı (AKD) verilerinde sıra dışı tablolara yol açtı.

Fon düzenlemelerinin ardından 1 Eylül 2026 saat 15:52 itibarıyla alınan kurum bazlı AKD verilerinde sürpriz bir tablo ortaya çıktı.

Alım tahtasında Tera Yatırım alışkanlığını sürdürerek zirvede yer alırken, satış tarafının birinci sırasına alışılageldik biçimde Bank of America (BofA) değil, Pusula Yatırım oturdu.

Tera Yatırım 2,12 milyar TL'yi aşan net alımıyla seansın en güçlü alıcısı durumunda.

Tera'yı sırasıyla 1,10 milyar TL ile Ziraat Yatırım ve 902,3 milyon TL ile Halk Yatırım takip ediyor. TEB ve Yapı Kredi de net alıcı pozisyonlarını koruyan ana kurumlar arasında yer alıyor.

BOFA DEĞİL PUSULA LİDER

Aynı anlarda satış tahtasında 2,13 milyar TL'lik devasa net çıkışla Pusula Yatırım ilk sırada yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

İnfo Yatırım -1,58 milyar TL, A1 Capital -1,06 milyar TL ve İş Yatırım -1,02 milyar TL net satışla arka arkaya sıralandı. Genellikle satış listelerinin başında görmeye alışık olunan Bank of America YB ise -573,6 milyon TL net satışla listede gerilerde kaldı.

SPK’NIN YENİ DÜZENLEMESİNDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Piyasada taşları yerinden oynatan yeni kural paketi, serbest fonlar ve portföy yönetim şirketleri için kritik kısıtlamalar içeriyor:

• Yoğunlaşma Sınırı: Bir serbest fonun portföy değerinin yüzde 5'inden fazla pozisyon içeren varlıkların toplam tutarı, fonun toplam değerinin yüzde 20'sini geçemeyecek.

• Düşük Dolaşımlı Hisselere Sınırlama: Dolaşımdaki pay oranı yüzde 25'in altında kalan hisselerde, aynı yöneticiye ait fonların toplam pay sahipliği sınırı kademeli olarak yüzde 16'dan yüzde 4'e kadar düşürülecek.

• Yönetici Başına Fon Limiti: Portföy yöneticisi başına düşen azami fon sayısı 7 ile sınırlandırılacak.

• Şeffaf Raporlama: TEFAS'taki serbest fonların portföy dağılımları KAP üzerinden haftalık yayımlanacak.

• Uyum Süreci: Fonların yeni kurallara adaptasyonu için 2029 yılına kadar uzanan kademeli geçiş süreleri tanındı.

Piyasa uzmanları, SPK'nın yeni kısıtlama kararları sonrasında portföy yönetim şirketleri ve kurumsal oyuncuların pozisyon ayarlamalarına başladığını, seanstaki yüksek hacimli kurum değişimlerinin bu uyum sürecinin ilk yansımaları olabileceğini değerlendiriyor.

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