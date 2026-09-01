Borsa İstanbul'da yatırımcıları ve şirket ortaklarını ilgilendiren yeni dönem başladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) gece yayımlanan kararıyla borsa dışı pay satışlarında yüzde 2 ve yüzde 4 sınırı getirildi. Özel emir, BİAŞ Toptan Satışlar Pazarı (TSP) ve virman/devir işlemlerini de kapsayan düzenlemede belirlenen oranların üzerindeki işlemler için SPK onayı gerekecek. BIST 30 şirketleri ile bazı kamu ortaklıkları ise yeni kuralların dışında tutulacak.

BORSADA YÜZDE 2 VE YÜZDE 4 DÖNEMİ

SPK'nın 31 Ağustos 2026 tarihli 2026/55 sayılı Bülteni'nde yer alan kararla, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki kişilerin borsa dışında gerçekleştirebileceği pay satışlarına yeni sınırlar getirildi.

Yeni uygulamada şirketin fiili dolaşımdaki pay oranı belirleyici olacak.

Fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 50'nin üzerinde olan şirketlerde, ortaklık sermayesini temsil eden payların veya oy haklarının yüzde 2'sinden fazlası herhangi bir 12 aylık dönemde borsa dışında satılamayacak.

Fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 50 ve altında olan şirketlerde ise aynı dönemde uygulanacak sınır yüzde 4 olacak.

ÖZEL EMİR VE VİRMAN DA SINIRA DAHİL

Yeni düzenlemenin kapsamı yalnızca klasik borsa dışı pay satışlarıyla sınırlı değil.

Özel emir, Borsa İstanbul Toptan Satışlar Pazarı veya virman/devir yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen satışlar da yüzde 2 ve yüzde 4 sınırının hesabında dikkate alınacak.

Hangi oranın uygulanacağının belirlenmesinde ise işlemin gerçekleştirildiği tarihte şirketin geçerli fiili dolaşım oranı esas alınacak.

SINIR AŞILIRSA NE OLACAK?

Yeni düzenlemenin yatırımcılar açısından en kritik noktalarından biri belirlenen oranların aşılması halinde uygulanacak süreç oldu.

Yüzde 2 veya yüzde 4'lük sınırın üzerinde payların özel emir, TSP veya virman/devir yoluyla aktarılmak istenmesi halinde işlem öncesinde pay satış bilgi formu hazırlanması gerekecek.

Hazırlanan bilgi formu SPK'nın onayına sunulacak. Kurul tarafından onaylanan pay satış bilgi formu bulunmadan ilgili paylar borsada özel emir veya TSP işlemlerine konu edilemeyecek, devredilemeyecek veya virman yapılamayacak.

Söz konusu işlemlerde sorumluluk hem payları devreden ortakta hem de işleme aracılık eden yatırım kuruluşunda olacak.

DAHA ÖNCE YAPILAN SATIŞLAR NE OLACAK?

SPK, yeni sınırların hesaplanmasında geçmiş işlemler için de tarih belirledi.

29 Ağustos 2026 tarihinden önce borsa dışında gerçekleştirilen satışlar, herhangi bir 12 aylık dönemde gerçekleştirilebilecek satış oranının hesaplanmasına dahil edilmeyecek.

Böylece yeni oranların hesaplanmasında 29 Ağustos öncesindeki borsa dışı satışlar dikkate alınmayacak.

BIST 30 HİSSELERİ KAPSAM DIŞINDA

SPK kararında önemli istisnalara da yer verildi.

BIST 30 Endeksi'ne dahil şirketler yüzde 2 ve yüzde 4'lük sınırlama ve buna bağlı şartlara tabi olmayacak.

Yönetim hakimiyeti T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ veya kamu kurumlarının doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olduğu ortaklıklar da düzenlemenin kapsamı dışında kalacak.

YENİ SPK KARARI YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Düzenleme doğrudan günlük borsa işlemlerine getirilen genel bir alım-satım sınırı anlamına gelmiyor. Yeni kurallar, Pay Tebliği'nin ilgili maddesi kapsamındaki kişilerin borsa dışında gerçekleştirdiği belirli pay satış ve devir işlemlerini kapsıyor.

Özellikle büyük miktardaki payların özel emir, TSP veya virman yoluyla el değiştirmesinde şirketin fiili dolaşım oranı kritik hale gelecek. Belirlenen yüzde 2 veya yüzde 4'lük eşiğin aşılması durumunda ise işlem SPK onayı olmadan gerçekleştirilemeyecek.