Küresel piyasalar eylül ayının ilk işlem gününe yoğun veri ve haber akışıyla başladı. Yurt içinde SPK'nın borsa dışı pay satışlarına yönelik aldığı yeni ilke kararı öne çıkarken, jeopolitik cephede Hürmüz Boğazı ve İran'a ilişkin gelişmeler piyasaların gündemindeki yerini koruyor. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın küresel ekonomiye ilişkin mesajları takip edilirken, yatırımcıların bugünkü ajandasında G20 Maliye Bakanları Toplantısı, İmalat PMI ve Euro Bölgesi öncü enflasyon verileri bulunuyor.

SPK'DAN BORSA DIŞI PAY SATIŞLARINA YENİ SINIR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), fiili dolaşım oranına bağlı olarak bazı ortaklıkların borsa dışı pay satışlarına yeni sınırlar getirdi. Buna göre fiili dolaşımdaki pay oranına göre yüzde 2 ve yüzde 4'lük sınırlar uygulanacak. Belirlenen oranların üzerindeki devirlerde ise SPK onayı zorunlu olacak.

ERDOĞAN İLE ALİYEV BİR ARAYA GELDİ

Siyasi gündemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları takip ediliyor. Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM GÜNDEMDE

Jeopolitik gelişmelerde gözler bir kez daha Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Axios'un üç ABD yetkilisine dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey danışmanları, İran'ın gemilere saldırmak amacıyla radar ve füze kapasitesini yeniden oluşturmasını engellemek için Hürmüz Boğazı'nda sınırlı saldırılar düzenlenmesi seçeneğini değerlendirdi.

Trump ise Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 30 tankerin geçtiğini belirterek Boğaz'ın durumunun iyi olduğunu söyledi.

İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen açıklamada ise ABD'nin bazı bölge ülkelerindeki üslerinin İran'a yönelik saldırılarda kullanıldığı belirtilerek, saldırının kaynağı neresi olursa olsun hedef alınacağı ifade edildi.

TRUMP'TAN İLAÇ FİYATLARI VE OPEC AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, Amerikalıların sağlık harcamalarını azaltma hedefi kapsamında dokuz ilaç şirketiyle yeni fiyatlandırma anlaşmalarına varıldığını duyurdu.

Trump ayrıca Venezuela'nın OPEC'ten ayrılıp ayrılmama kararının tamamen ülkenin kendi tercihi olduğunu belirtti.

ECB'DEN ORTA DOĞU VE ENFLASYON UYARISI

Avrupa'da Orta Doğu'daki gelişmelerin enflasyona olası etkileri gündemde. ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, bölgede uzun süre devam edecek bir çatışmanın Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüksek seviyelerde kalmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

WARSH: KÜRESEL YATIRIM PATLAMASI BAŞLADI

Fed Başkanı Kevin Warsh ise küresel ekonomide uzun yıllardır tartışılan "küresel tasarruf fazlası" döneminin sona erdiğini söyledi.

Warsh, bunun yerini ekonomik büyümeyi destekleyen küresel bir yatırım patlamasının aldığını ifade etti.

JAPONYA'DAN DÖVİZ MÜDAHALESİ MESAJI

Asya tarafında Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile yakın zamanda gerçekleştirilen ortak döviz müdahalesinin olumlu sonuçlar verdiği konusunda hemfikir olduklarını açıkladı.

Katayama, Bessent'in Japonya Merkez Bankası'na (BOJ) politika faizini artırması yönünde baskı yaptığına ilişkin haberleri ise dikkate almadı.

BBVA TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ KORUDU

Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerde BBVA Research, 2026 yılı için yüzde 3,0 seviyesindeki büyüme beklentisini değiştirmedi.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 31 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği duyurulardan öne çıkanlar şu şekilde;

ASTOR – Şirketin, 97,7 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

AKFGY – Ocak – Temmuz döneminde şirketin kira gelirlerinin euro bazında %15 arttığı açıklandı.

ALBTN – Şirketin, Kazım Karabekir-Topağacı - Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı İnşaatı ve Elektromekanik Sistemleri ile Araçlarının Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri ile Altunizade - Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı İnşaatı ve Elektromekanik Sistemleri ile Araçlarının Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri Hazır Beton Tedariğine ilişkin sözleşme imzaladığı, 3 milyar TL hasılat beklendiği açıklandı.

AKSUE – Ayduran Elektrik Taahhüt olmak üzere tüm birleşme, satın alma ve alternatif stratejik iş birliği opsiyonlarının yeniden değerlendirileceği açıklandı.

AKFGY – Şirketin, Bodrum Loft Tatil Köyü’nün bulunduğu taşınmaza ilişkin üst hakkı ve bağlı yükümlülüklerin %100 bağlı ortaklığı Time – in Turizm Yatırımları’na devredilmesi yoluyla kısmi bölünme işleminin Genel Kurul’da da onaylandığı açıklandı.

AGHOL – Togg ile çıkan haberler kapsamında haberlere konu paylar ile ilgili muhtelif görüşmelerin devam ettiği açıklandı.

BLRSM – Şirketin, 3,4 milyar TL tutarındaki iş sözleşmesini imzaladığı açıklandı.

BAHKM – Kırıkkale’deki fabrika yangısı kapsamında fabrikanın yapım sürecinin tamamlandığı ve üretim faaliyetlerine başlandığı açıklandı.

BKRGY – Şirket payları 2 Eylül'de Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

BINHO – Şirket ile Uber B.V. arasında Karşılıklı Mutabakat Metni imzalandığı açıklandı.

CWENE – Tarzan Tarık Sarvan tarafından şirkete 150 milyon TL tutarında sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

CWENE – Şirketin, bağlı ortaklığı CW Energy USA ile ABD'de yerleşik bir müşteri arasında 48,1 milyon dolarlık iş için Niyet Mektubu imzalandığı açıklandı.

DGGYO – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

EKGYO – 120 gün vadeli 3,8 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

GEDIK – 8 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

HATSN – VBTS kapsamında şirket paylarına 30 Eylül’e kadar kredili işlem yasağı getirildi.

HLGYO – Adana’daki 21.907 m² arsa alanında geliştirilecek Kentsel Dönüşüm Projesi için ortaklık payı oranının STS Grup Çelik için %45 ve HLGYO için 55% olacak şekilde Halk GYO – STS Grup Adi Ortaklığının kurulmasına karar verildiği açıklandı.

INTET – Şirket payları 1 Eylül'de Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

MEYSU – Halka arzdan elde edilen fonun 487,5 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 138,8 milyon TL’sinin yatırımlarda kullanıldığı açıklandı.

OFSYM – Şirket ile ABD'de yerleşik iki firma arasında 27 milyon dolarlık iş sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

PASEU – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

SISE – Şirket ile iştirakine Rekabet Kurulu tarafından verilen cezanın 2,4 milyar TL olarak ödendiği açıklandı.

VANGD – Dr Nar Gıda’nın paylarının devralındığı açıklandı.

TSPOR – Futbolcu Göktan Gürpüz’ün Çorumspor’a kiralandığı açıklandı.

TSPOR – Şirket ile Albayrak Tasarruf Finansman arasında 400.000 Euro bedelli sponsorluk anlaşması imzalandığı açıklandı.

TCELL – Şirket ve Türkiye Varlık Fonu’nun Togg’daki belirli payların satın alınmasına yönelik görüşmelerin devam ettiği açıklandı.

UCAYM – Halka arzdan elde edilen fonun 69,8 milyon TL’sinin GES kurulumu/satın alınmasında, 149,6 milyon TL’sinin yatırımlarda, 4,5 milyon TL’sinin ise elektrikli şarj istasyonu ağının genişletilmesinde kullanıldığı açıklandı.

ULUUN – Şirket tarafından Karadeniz’deki savaş kaynaklı tahıl taşımacılığı aksaklıklarına rağmen, farklı ülke ve bölgelerden tedarik sağlayabildiği için buğday tedariğinde sorun yaşamadığını açıkladı.

VESTL – Togg ile çıkan haberler kapsamında haberlere konu paylar ile ilgili muhtelif görüşmelerin devam ettiği açıklandı.

ZOREN – Şirket bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi tarafından Tekkehamam II Jeotermal Enerji Santrali Projesi kapsamındaki davada yürütmenin durdurulması kararı itiraz yolu açık olmak üzere kaldırıldığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

ATSYH – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

BLCYT – Şirket sermayesi bugün 100 milyon TL’den %900 oranında bedelsiz olarak 900 milyon TL artışla 1 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 2,17 TL’ye denk gelmekte.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi TBORG 9,5209 8,0828 %5,91 02.09.2026

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin KAP'a 31 Ağustos 2026 tarihinde bildirdiği pay alış-satış işlemlerine ilişkin duyurulardan öne çıkanlar şöyle;

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 37,90 – 38,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

BULGS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 419.543 adet pay 31,80 – 32,12 TL fiyat aralığından geri alındı.

BALAT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 18.692 adet pay 67,50 – 68,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

BLUME – Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut tarafından 41,10 – 41,18 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,68’e yükseldi.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.400.000 adet pay 9,90 – 10,35 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 19,21 – 19,31 TL fiyat aralığından geri alındı.

FORTE – Hasan Cengiz Bayrak tarafından 120,00 – 123,70 TL fiyat aralığından 370.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %23,63’e yükseldi.

GEREL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.040.000 adet pay 37,00 – 38,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 16,95 – 17,05 TL fiyat aralığından geri alındı.

HATSN – Pekar Grup tarafından 86,90 – 87,30 TL fiyat aralığından 1.315.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %79,20’ye geriledi.

MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.893.510 adet pay 34,44 – 36,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 17,10 TL fiyattan geri alındı.

SOKE – Vega Portföy tarafından 14,17 – 14,52 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alış ve 352.030 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,97’ye geriledi.

TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 9,34 TL fiyattan geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirketler;

EBEBK - Ebebek Mağazacılık A.Ş. (Saat: 11:00 – Olağanüstü)

(İNFO YATIRIM)