Borsa İstanbul, BIST Halka Arz Endeksi'nde değişikliğe gidileceğini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre 4 şirketin payları 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren endeks kapsamından çıkarılacak.

4 HİSSE BIST HALKA ARZ ENDEKSİ'NDEN ÇIKARILIYOR

Borsa İstanbul'un kararına göre BIST Halka Arz Endeksi (XHARZ) kapsamından çıkarılacak şirketler Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AHSGY), Bahadır Kimya (BAHKM), Gündoğdu Gıda (GUNDG) ve Kıraç Galvaniz (TCKRC) olacak.

Söz konusu değişiklik 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Böylece bu dört şirketin payları yeni işlem gününden itibaren BIST Halka Arz Endeksi içerisinde yer almayacak.

NEDEN ENDEKSTEN ÇIKARILIYORLAR?

BIST Halka Arz Endeksi, Borsa İstanbul'da halka arz edilerek işlem görmeye başlayan şirketlerin belirli bir süre boyunca takip edildiği endeks olarak kullanılıyor. Endeks kuralları kapsamında gerekli şartları artık karşılamayan şirketlerin payları belirlenen tarihlerde endeks kapsamından çıkarılabiliyor.

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