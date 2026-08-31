İş Yatırım'ın 31 Ağustos saat 15.00 itibarıyla net satışı 1,1 milyar TL'yi aştı. Kurum ASELS'te 411,9 milyon TL, CWENE'de 328,2 milyon TL, YKBNK'de 286,6 milyon TL net satış yaptı.
Borsa İstanbul'da 31 Ağustos 2026 işlemleri devam ederken İş Yatırım'ın gün içindeki hisse hareketleri dikkat çekti. Saat 15.00 itibarıyla kurumun net işlem hacmi 1 milyar 101 milyon TL satış yönünde gerçekleşti. Alımlarda KARCL ve HEKTS, satışlarda ise ASELS ve CWENE öne çıktı.
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSE KARCL OLDU
İş Yatırım'ın en yüksek net alımı 85,75 milyon TL ile KARCL'de gerçekleşti. KARCL'yi 84,15 milyon TL ile HEKTS, 61,13 milyon TL ile CANTE takip etti.
|Hisse
|Net alım
|Pay
|Maliyet
|KARCL
|85.752.970 TL
|%4,84
|143,854 TL
|HEKTS
|84.153.834 TL
|%4,75
|2,811 TL
|CANTE
|61.125.558 TL
|%3,45
|1,405 TL
|TCELL
|55.808.396 TL
|%3,15
|106,513 TL
|CITAS
|43.533.765 TL
|%2,46
|133,053 TL
SATIŞLARDA ASELS VE CWENE ÖNDE
Satış tarafında ilk sırada ASELS yer aldı. İş Yatırım'ın ASELS'teki net satışı 411,94 milyon TL'ye ulaşırken, satışların yüzde 14,33'ünü oluşturdu. CWENE'de 328,23 milyon TL, YKBNK'de ise 286,56 milyon TL net satış gerçekleşti.
|Hisse
|Net satış
|Pay
|Maliyet
|ASELS
|411.944.831 TL
|%14,33
|391,631 TL
|CWENE
|328.225.628 TL
|%11,42
|39,399 TL
|YKBNK
|286.561.788 TL
|%9,97
|37,087 TL
|AKBNK
|122.783.927 TL
|%4,27
|72,750 TL
|HALKB
|102.595.435 TL
|%3,57
|45,594 TL
ARACI KURUM DAĞILIMI NEDEN TAKİP EDİLİYOR?
Aracı kurum dağılımı, gün içerisinde hangi hisselerde alım ve satışların yoğunlaştığını göstermesi nedeniyle yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Özellikle yüksek tutarlı işlemler, hissedeki kısa vadeli para giriş-çıkışını görmek açısından dikkat çekebiliyor.
İş Yatırım, 28 Ağustos'taki son işlem gününü 270,839.831 TL net satışla tamamlamıştı. Kurumun 31 Ağustos saat 15.00 itibarıyla net satışı ise 1 milyar 101 milyon TL'ye ulaştı.
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