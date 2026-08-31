Cüzdanlarda, kumbaralarda ya da çekmecelerde unutulan eski madeni paralar koleksiyoncular için ciddi değer taşıyabiliyor. İngiltere'de 1983 yılında basılan bazı 2 penilerde bulunan nadir bir üretim farklılığı, sıradan görünen paraları koleksiyonluk hale getirdi. Söz konusu örneklerin 1.000 sterlin, yaklaşık 65 bin TL seviyesinde fiyatlarla satışa çıkarıldığı belirtiliyor.

Ancak her eski 2 peni aynı değere sahip değil. Koleksiyoncuların aradığı parayı diğerlerinden ayıran en önemli detay, basım yılıyla birlikte üzerinde yer alan iki kelime.

1983 TARİHLİ 2 PENİLERE DİKKAT

Değerli olduğu belirtilen örnekler 1983 yılına ait. Nadir madeni paralar üzerine paylaşımlarıyla bilinen CoinCollectingWizard'ın gündeme getirdiği bu paralarda, basım sırasında eski tasarımın kullanılması değerlerini artıran temel özellik olarak gösteriliyor.

İngiltere'de 1971 ile 1981 yılları arasında basılan 2 penilerin üzerinde "NEW PENCE" ibaresi bulunuyordu. Kraliyet Darphanesi 1982 yılında tasarımı değiştirerek yeni paralarda "TWO PENCE" ifadesini kullanmaya başladı.

BASIM HATASI PARANIN DEĞERİNİ KATLADI

1983 yılında basılan küçük bir partide ise eski tasarımın kullanılmasıyla dikkat çeken bir hata ortaya çıktı. Normal şartlarda "TWO PENCE" yazması gereken bazı 1983 tarihli paralarda eski "NEW PENCE" ibaresi yer aldı.

Yıllar sonra koleksiyoncuların ilgisini çeken de tam olarak bu farklılık oldu. Nadir örneklerin 1.000 sterlin, güncel karşılığıyla yaklaşık 65 bin TL'yi aşan fiyatlarla satışa çıkarıldığı ifade ediliyor.

Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: Bu rakam, her 1983 tarihli 2 peninin kesin olarak 65 bin TL edeceği anlamına gelmiyor. Paranın nadir varyant olması, kondisyonu ve koleksiyoncu talebi gerçek satış değerini belirleyebiliyor.

ELİNİZDEKİ PARADA BU İKİ KELİMEYE BAKIN

1983 tarihli bir 2 peni bulunması halinde paranın arka yüzündeki ibarenin kontrol edilmesi gerekiyor. Üzerinde "TWO PENCE" yerine "NEW PENCE" yazıyorsa koleksiyoncuların aradığı nadir örneklerden biri olma ihtimali bulunuyor.

Bu paraların özellikle 1983 tarihli Kraliyet Darphanesi özel koleksiyon setlerinden çıkma ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

"BULURSANIZ TEMİZLEMEYİN" UYARISI

Nadir olabileceği düşünülen madeni paraların temizlenmesi veya parlatılması ise önerilmiyor. Kimyasal maddelerle ya da fiziksel müdahaleyle yapılan temizlik, paranın orijinal yüzeyine zarar vererek koleksiyon değerinin düşmesine neden olabiliyor.

Bu nedenle 1983 tarihli ve üzerinde "NEW PENCE" ibaresi bulunan bir 2 peni bulunması durumunda, paranın mevcut haliyle korunması ve değerinin bir koleksiyon veya nümismatik uzmanına doğrulatılması daha sağlıklı bir yol olarak gösteriliyor.

(YENİÇAĞ GAZETESİ)