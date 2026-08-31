Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyümesinin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, ekonominin iç ve dış talebin desteğiyle dengeli bir patikada ilerlediğini belirtirken, önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını beklediklerini söyledi.

SANAYİ YÜZDE 2,4, TARIM YÜZDE 13,3 BÜYÜDÜ

Şimşek, teknoloji yoğun sektörlerin katkısıyla sanayi katma değerinin yıllık yüzde 2,4 arttığını bildirdi. Tarım sektöründe ise büyüme yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.

Harcama tarafında özel tüketim yüzde 3,5, yatırımlar yüzde 0,6 büyüdü. Net dış talebin de büyümeye pozitif katkı sağladığını belirten Şimşek, ekonomide iç ve dış talep arasındaki dengeli görünümün sürdüğünü ifade etti.

CARİ AÇIK 38,9 MİLYAR DOLAR

Jeopolitik gelişmeler ve enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki yükselişe rağmen yıllıklandırılmış cari açık ikinci çeyrekte 38,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Cari açığın milli gelire oranı ise yüzde 2,3 oldu.

Şimşek, kayıt dışılıkla mücadele, vergide adaletin güçlendirilmesi ve harcama disiplini sayesinde mali alan oluşturulduğunu, eşel mobil uygulaması kapsamında önemli miktarda vergi gelirinden vazgeçilmesine rağmen bütçe performansının olumlu seyrini koruduğunu belirtti.

ŞİMŞEK'TEN BÜYÜME İÇİN YENİ MESAJ

İkinci çeyrek itibarıyla brüt dış borç stokunun milli gelire oranının yüzde 31,6 seviyesinde yatay seyrettiğini aktaran Şimşek, Türkiye'nin toplam borcunun milli gelire oranının yüzde 91 olduğunu kaydetti. Bu oran gelişmekte olan ülkelerde yüzde 229, dünya genelinde ise yüzde 306 seviyesinde bulunuyor.

Şimşek, dezenflasyondaki ilerleme ve daha destekleyici küresel koşullarla birlikte önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını beklediklerini belirterek, 2027-2029 Orta Vadeli Programı'nda fiyat istikrarı, teknolojik dönüşüm, verimlilik ve kalıcı refah artışına yönelik yol haritasının ortaya konulacağını ifade etti.