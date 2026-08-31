Türk-İş Konfederasyonu, çalışanların geçim koşullarını ve temel ihtiyaçlardaki fiyat değişimlerinin aile bütçesine etkisini ortaya koyan Ağustos 2026 araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Son verilere göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 37 bin 388 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 121 bin 786 TL'ye yükseldi.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48 bin 305 TL olarak hesaplandı.

AÇLIK SINIRI 37 BİN 388 TL'YE YÜKSELDİ

Türk-İş araştırmasına göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık asgari gıda harcaması Ağustos ayında 37 bin 388 TL'ye çıktı.

Açlık sınırı Temmuz ayında 36 bin 940 TL seviyesindeydi. Böylece dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda için yapması gereken asgari harcama bir ayda 448 TL arttı.

YOKSULLUK SINIRI 121 BİN 786 TL OLDU

Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu ihtiyaçların dahil edildiği yoksulluk sınırı ise 121 bin 786 TL'ye yükseldi.

Yoksulluk sınırı Temmuz ayında 120 bin 325 TL olarak hesaplanmıştı. Böylece tutarda bir ayda 1.461 TL'lik artış gerçekleşti.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ 48 BİN 305 TL

Araştırmada tek başına yaşayan bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de hesaplandı. Buna göre bekar bir çalışanın geçinebilmesi için gereken aylık tutar Ağustos ayında 48 bin 305 TL'ye ulaştı.

MUTFAK ENFLASYONU AYLIK YÜZDE 1,21 ARTTI

Türk-İş'in "mutfak enflasyonu" verilerine göre dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,21 arttı.

Gıda harcamalarındaki 12 aylık değişim yüzde 37,90 olurken, yıllık ortalama artış yüzde 40,33 olarak gerçekleşti. 2026'nın ilk sekiz ayındaki artış ise yüzde 24,03 olarak hesaplandı.

Temmuz ayında mutfak enflasyonu aylık yüzde 3,30, yıllık yüzde 39,85 seviyesinde gerçekleşmişti.