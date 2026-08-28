26 Ağustos Çarşamba günü tavan hareketi başlatan Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) payları, haftanın son işlem gününde de tavan kilitleyerek güçlü rüzgarını sürdürdü.

Güne tavan fiyat olan 46,10 TL seviyesinden başlayan hissede günlük yükseliş yüzde 9,97 olurken, tavan fiyattaki alım iştahı dikkat çekiyor.

HİSSELERİ KİM TOPLUYOR? İLK 5 KURUMUN PAYI YÜZDE 93’Ü AŞTI

Saat 11:30 itibarıyla aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre tavan seviyesi olan 46,10 TL maliyetle tahtada net alıcı tarafında ilk 5 kurumun hakimiyeti dikkat çekiyor.

İlk 5 aracı kurum toplam 13,22 milyon lotluk alım gerçekleştirirken, bunun 10,81 milyon lotu net alım olarak kayıtlara geçti. İlk 5 kurumun toplam alımlar içerisindeki payı ise yüzde 93,10 seviyesine ulaştı.

Net Alıcı Tarafındaki Kurumlar ve Pay Dağılımı:



• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 3.510.227 Lot | Dağılım: Yüzde 30,23 | Maliyet: 46,10 TL

• Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.: 3.469.906 Lot | Dağılım: Yüzde 29,88 | Maliyet: 46,10 TL

• A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 2.414.194 Lot | Dağılım: Yüzde 20,79 | Maliyet: 46,10 TL

• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 1.154.974 Lot | Dağılım: Yüzde 9,95 | Maliyet: 46,10 TL

• Kuzey Menkul Değerler A.Ş.: 262.000 Lot | Dağılım: Yüzde 2,26 | Maliyet: 46,10 TL

• Diğer Kurumlar: 800.464 Lot | Dağılım: Yüzde 6,89

TEKNİK GÖRÜNÜM VE HACİM

Günlük grafikte ağustos ayındaki dip seviyelerden gelen sert dönüşle birlikte 46,10 TL direnç seviyesini test eden hissede yazım anında günlük işlem hacmi 715,96 milyon TL seviyelerine ulaştı.

Hukuki belirsizliğin ortadan kalkması ve sağlanan taze dış kaynak desteğiyle birlikte hissedeki güçlü alım talebi önümüzdeki seanslarda da yakından takip edilecek.

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