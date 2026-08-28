BIST 100 endeksi yazım sırasında yüzde 0,27 düşüşle 14.537 puan seviyesinde işlem görüyor.

Endeksteki düşüşe karşın bazı hisselerde yükseliş dikkat çekerken, bazı hisselerde ise sert kayıplar yaşanıyor.

TSI 12.00 itibarıyla yükselen ve düşen hisseler belli oldu.

YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son Fiyat Günlük Değişim MAALT 1.100,00 TL +%10,00 PRZMA 90,20 TL +%10,00 CITAS 142,20 TL +%9,98 HALKB 46,10 TL +%9,97 HATSN 87,30 TL +%9,95

DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son Fiyat Günlük Değişim DSTKF 1.965,00 TL -%9,99 ENPRA 54,60 TL -%9,98 AKSUE 37,38 TL -%9,97 TSPOR 1,14 TL -%8,80 KPEKS 140,00 TL -%7,41

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