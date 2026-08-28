Açılışın ardından sektör endeksleri ayrışırken, bankacılık endeksi yüzde 0,67 primlendi, holding endeksi ise yüzde 0,57 değer kaybetti.

En çok kazandıran sektör yüzde 1,15 ile orman, kağıt ve basım olurken; en sert düşüş yüzde 9,09 gerilemeyle finansal kiralama ve faktoring sektöründe yaşandı.

ÖNE ÇIKAN PARA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI

Saat 10:40 verilerine göre BIST 100 endeksinde para trafiği hızlanan hisseler ve performansları şu şekilde şekillendi:

En Çok Para Girişi Olan Hisseler:



• HALKB: 185,49 milyon TL para girişi | Son Fiyat: 46,10 TL (yüzde 9,97)

• ASELS: 77,03 milyon TL para girişi | Son Fiyat: 406,75 TL (yüzde 0,74)

• EREGL: 29,23 milyon TL para girişi | Son Fiyat: 38,88 TL (yüzde 0,73)

• TAVHL: 28,77 milyon TL para girişi | Son Fiyat: 285,25 TL (yüzde 0,80)

• THYAO: 25,91 milyon TL para girişi | Son Fiyat: 306,25 TL (yüzde -0,33)

• KTLEV: 24,31 milyon TL para girişi | Son Fiyat: 66,25 TL (yüzde -1,12)

• GARAN: 23,04 milyon TL para girişi | Son Fiyat: 133,70 TL (yüzde 0,53)

• PETKM: 12,39 milyon TL para girişi | Son Fiyat: 20,06 TL (yüzde 0,91)

En Çok Para Çıkışı Yaşanan Hisseler:



• ASTOR: -302,29 milyon TL para çıkışı | Son Fiyat: 345,50 TL (yüzde -1,00)

• YKBNK: -40,25 milyon TL para çıkışı | Son Fiyat: 36,82 TL (yüzde -0,11)

• SASA: -34,35 milyon TL para çıkışı | Son Fiyat: 2,38 TL (yüzde 0,00)

• PGSUS: -33,72 milyon TL para çıkışı | Son Fiyat: 150,70 TL (yüzde -0,53)

• BIMAS: -28,31 milyon TL para çıkışı | Son Fiyat: 413,00 TL (yüzde -0,18)

• EKGYO: -24,98 milyon TL para çıkışı | Son Fiyat: 20,30 TL (yüzde -1,07)

• PASEU: -22,37 milyon TL para çıkışı | Son Fiyat: 257,00 TL (yüzde -0,39)

• AKBNK: -16,45 milyon TL para çıkışı | Son Fiyat: 73,10 TL (yüzde 0,34)

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puanı destek, 14.700 ve 14.800 puanı direnç seviyeleri olarak öne çıkarıyor.

PİYASALARIN GÖZÜ WARSH’TA

Küresel piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh’un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yapacağı konuşmaya çevrilmiş durumda.

ABD'de son açıklanan verilerin enflasyonist baskılara işaret etmesi piyasaları temkinli tutarken, Warsh'un faiz patikasına dair vereceği mesajların risk iştahı üzerinde belirleyici olacağı öngörülüyor.

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