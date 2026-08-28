Şirketin SPK'ya sunduğu talep kapsamında, sermaye yapısında önemli bir değişikliğe gidilmesi hedefleniyordu. Başvuru dosyasında yer alan detaylar şu şekildeydi:

• Şirket: Aksu Enerji ve Ticaret AŞ

• Kayıtlı Sermaye Tavanı: 150.000.000 TL

• Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 66.000.000 TL

• Hedeflenen Toplam Satış Bedeli: 1.091.316.622 TL (veya nominal 62.000.000 TL)

• İşlem Yöntemi: Mevcut ortakların yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle nakden tahsisli satış

• Tahsis Yapılması Planlanan Kişiler: Nüsret GÜLER Ve Bilal AYDURAN

SPK tarafından yapılan incelemeler sonucunda, şirketin ihraç belgesinin onaylanması talebinin reddedilmesine karar verildi.

Böylelikle Aksu Enerji'nin planladığı yaklaşık 1,09 milyar TL'lik tahsisli kaynak girdisi Kurul engeline takılmış oldu.

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