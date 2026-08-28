Kurul'un son bülteninde öne çıkan kararlarda, Midas Menkul Değerler AŞ ile Umpaş Holding AŞ ve bağlantılı taraf kişilere toplamda tensip edilen cezalar dikkat çekti.

Midas Menkul Değerler AŞ nezdinde gerçekleştirilen denetimler neticesinde, mevzuata aykırı görülen 3 farklı işlem nedeniyle şirkete toplam 24.924.858,78 TL idari para cezası kesildi.

Cezanın gerekçeleri ve tutarları şu şekilde detaylandırıldı:

• Uzaktan Kimlik Tespiti İhlali: Görüntülü görüşme olmaksızın uzaktan kimlik tespiti yapılması gerekçesiyle 13.305.083,37 TL,

• Yanıltıcı Reklam Kullanımı: Reklam ve tanıtım faaliyetlerinde yatırımcıları yanıltıcı ifadelere yer verilmesi nedeniyle 7.184.747,62 TL,

• İç Kontrol Zafiyeti: Somut olaylar nezdinde iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin etkin ve yeterli çalıştırılmaması gerekçesiyle 4.435.027,79 TL.

UMPAŞ HOLDİNG VE İLİŞKİLİ TARAF KİŞİLERE "DENETİMİ ZORLAŞTIRMA" CEZASI

SPK'nın Umpaş Holding AŞ nezdinde yürüttüğü incelemelerde ise denetim çalışmalarının zorlaştırılması ve bilgi/belge akışının engellenmesi sebebiyle Sermaye Piyasası Kanunu’nun 103. maddesi uyarınca 5 farklı kişi ve kuruma idari para cezası verildi.

İstenen Bilgi ve Belgeleri Hiç İletmeyenler (Ayrı Ayrı 354.803,96 TL):

• A Artıbir Gayrimenkul Değerleme AŞ

• Ars İzolasyon İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Bilgi ve Belgeleri Eksik veya Geç İletenler (Ayrı Ayrı 445.243,49 TL):

• Umpaş Holding AŞ

• Davut Kaymaz

• Gökhan Kaymaz

CEZA ŞİRKET YÖNETİMİNE RÜCU EDİLECEK

SPK kararlarında ayrıca Umpaş Holding AŞ'ye ilişkin kritik bir uyarda bulunuldu. Şirkete kesilen idari para cezasının, sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine ve ilgililere rücu edilip edilmeyeceği hususunun toplanacak ilk genel kurulda oylanması kararlaştırıldı.

Söz konusu oylama esnasında, sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bu kişilerin ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişilerin oy kullanamayacağı açıkça belirtildi.