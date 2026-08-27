Bitcoin Asia 2026 etkinliğinde konuşan ünlü lider, lider kripto para birimi Bitcoin ile geleneksel güvenli liman altın arasındaki rekabete noktayı koydu.

CZ, küresel finansal sistemin geçirdiği dönüşümle birlikte Bitcoin’in uzun vadede altından çok daha kritik bir konuma yerleşeceğini öngördü.

"BTC ALTINI GERİDE BIRAKACAK"

Bitcoin’in geleneksel değer saklama araçlarından sıyrılan üstün niteliklerine vurgu yapan CZ, BTC’nin temel avantajlarını şu başlıklar altında özetledi:

• Sınırlı Arz: Toplam arzının 21 milyon adetle sınırlandırılmış olması.

• Dijital ve Transfer Edilebilir Yapı: Küresel ölçekte saniyeler içinde ve engellere takılmadan taşınabilirlik.

• Geleceğin Rezerv Varlığı: Bireysel yatırımcıların yanı sıra devletlerin de süreç içerisinde BTC’ye yöneleceği ve altının üstlendiği stratejik rolün büyük bir kısmını Bitcoin’in devralacağı öngörüsü.

DEVLETLERE "STRATEJİK DİJİTAL VARLIK REZERVİ" ÇAĞRISI

Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelere dijital finans vizyonu çağrısında bulunan CZ, ulusal rezervlerin dönüştürülmesi gerektiğini savundu.

Birçok ülkenin henüz bilançolarına kripto para eklemediğini hatırlatan ünlü isim, stratejik Bitcoin rezervleri oluşturmanın ülkelerin uzun vadeli ekonomik kalkınmalarında belirleyici bir unsur haline geleceğini sözlerine ekledi.

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