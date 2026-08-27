ABD’nin giderek büyüyen kamu borcu ve bütçe açığı kaygıları, küresel yatırımcıları portföy koruma arayışına itiyor.

Robbie Mitchnick, son dönemde hisse senetleri üzerindeki baskının artması ve sabit getirili piyasalarda dalgalanmaların şiddetlenmesine rağmen Bitcoin’in sergilediği güçlü performansın altını çizdi.

Bu tablonun, Bitcoin’in sadece yüksek riskli bir yatırım aracı olmadığını; aynı zamanda geleneksel finansal dalgalanmalardan korunma ve portföy çeşitlendirmesi sunma potansiyelini kanıtladığını belirtti.

Mitchnick, borç ve bütçe açığı tartışmalarının alevlendiği dönemlerde yatırımcıların itibari para birimlerinin satın alma gücünü sorgulamaya başladığına ve bu durumun doğrudan Bitcoin ile altına olan ilgiyi beslediğine dikkat çekti.

2023'TEN BU YANA EN GÜÇLÜ 3 GÜNLÜK PERFORMANS

Geçen hafta yaşanan sert toparlanmanın ardından 80 bin doların hemen altında dengelenen Bitcoin, bu hamlesiyle 2023 yılından bu yana kaydettiği en güçlü 3 günlük performanslardan birine imza attı.

"CLARITY ACT, BTC İÇİN HAYATİ BİR BAĞIMLILIK TAŞIMIYOR"

ABD Kongresi'nde yasalaşma süreci yavaşlayan CLARITY Act düzenlemesini de değerlendiren Mitchnick, yasal çerçevenin Bitcoin üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu vurguladı:

• Regülasyon Olgunluğu: Bitcoin, ihtiyaç duyduğu temel düzenleyici kabulün büyük bir kısmını zaten elde etmiş durumda.

• Merkeziyetsiz Finans (DeFi): Düzenleme netliğinin Bitcoin'den ziyade ekosistemin merkeziyetsiz finans gibi diğer alanlarına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

• Temel Yatırım Tezi: Piyasalar daha fazla yasal netliği pozitif bir ivme olarak görse de Bitcoin'in uzun vadeli yatırım hikayesi bu yasanın kabul edilmesine bağlı değil.

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