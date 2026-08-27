İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla 24-26 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecinin ardından dağıtım detayları kesinleşti.

Toplam 2.159.310.000 TL büyüklüğe sahip olan halka arzda, satışa sunulan 167.000.000 TL nominal değerli payların tamamı yatırımcılara dağıtıldı. Toplanan talep, arz büyüklüğünün 1,77 katına ulaştı.

Dağıtım esaslarına göre dikkat çeken detaylar şu şekilde gerçekleşti:

• Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: Halka arza katılan 501.344 bireysel yatırımcının tamamının talebi eksiksiz karşılandı. Yatırımcılar ne kadar hisse talep ettiyse o miktarda pay sahibi oldu.

• Yüksek Başvurulu Yatırımcılar: 724 yatırımcıya, talep ettikleri tutarın %23,20’si oranında pay dağıtıldı.

• Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 22 kurumsal yatırımcıya dağıtım yapıldı.

TAHSİSAT ORANLARI VE KATILIMCI DAĞILIMI

Halka arzda toplam 502.090 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilirken, yatırımcı gruplarına göre oluşan tablo şu şekilde oluştu:

Bakırcı GYO (BKRGY) paylarının önümüzdeki hafta başı itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

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