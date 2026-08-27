Fenerbahçe, 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verirken hem sportif hem de finansal açıdan önemli bir kazanım elde etti. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'ne katılımla birlikte yaklaşık 31,2 milyon euroluk minimum geliri garantilerken, Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) hisseleri de sabah saatlerinde yüzde 8'in üzerinde yükseldi.

FENERBAHÇE 31,2 MİLYON EUROYU GARANTİLEDİ

UEFA'nın 2026-2027 sezonunda uyguladığı gelir dağılımı kapsamında Fenerbahçe, henüz Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkmadan yaklaşık 31,2 milyon euroluk minimum geliri garantiledi.

Organizasyona katılan her kulübe 18,62 milyon euro taban katılım payı ödenecek. Bunun 17,87 milyon euroluk bölümü sezon başında, kalan 750 bin euro ise sezon sonunda kulüplere aktarılacak.

Fenerbahçe'nin geliri yalnızca katılım payıyla sınırlı kalmayacak.

KATSAYI AVANTAJI GELİRİ ARTIRDI

UEFA'nın yeni gelir modelinde "Değer Sütunu" olarak adlandırılan bölüm de kulüplerin elde edeceği gelirde belirleyici oluyor.

Fenerbahçe'nin son 5 ve 10 yıllık UEFA katsayı sıralamasındaki konumu bu noktada sarı-lacivertlilere avantaj sağladı.

Bu hesaplamalar sonucunda Fenerbahçe'nin minimum garanti geliri yaklaşık 31,2 milyon euroya ulaştı. Galatasaray'ın minimum garanti geliri ise yaklaşık 30,1 milyon euro olarak hesaplandı.

Böylece Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde garanti edilen başlangıç gelirinde Galatasaray'ın önüne geçti.

Üstelik bu tutara lig aşamasında alınacak sonuçlara bağlı performans gelirleri dahil değil. Fenerbahçe'nin elde edeceği toplam gelir, organizasyondaki performansına göre daha da yükselebilecek.

FENER HİSSELERİ YÜZDE 8'İN ÜZERİNDE YÜKSELDİ

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra dönmesinin ardından FENER paylarında başlayan yükseliş devam ediyor. Sabah saatlerinde yüzde 8'in üzerine çıkan hisse, ilk yükselişin ardından kazançlarının bir bölümünü geri verdi. FENER, saat 11.52 itibarıyla yüzde 5,92 artışla 3,40 TL'den işlem görürken, gün içerisinde 3,52 TL'yi gördü. İşlem hacmi ise 212 milyon TL'yi aştı.

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