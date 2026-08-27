Borsa İstanbul A.Ş. tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) paylarında nakit temettü ödemesi nedeniyle fiyat düzeltmesine gidildiği belirtildi.

Şirketin yatırımcılarına gerçekleştireceği kar payı ödemesi kapsamında pay başına brüt 0,15 TL, net 0,1275 TL temettü dağıtılacak.

TURSG HİSSESİNDE FİYAT DÜZELTMESİ

Temettü ödemesi nedeniyle TURSG paylarının teorik fiyatı da yeniden hesaplandı. Buna göre temettü ödemesi sonrası teorik fiyat 6,09 TL olarak belirlendi.

Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)

Pay başına brüt temettü: 0,15 TL

Pay başına net temettü: 0,1275 TL

Temettü ödemesi sonrası teorik fiyat: 6,09 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

TEMETTÜ SONRASI FİYAT NEDEN DEĞİŞİYOR?

Bir şirket nakit temettü dağıttığında, payın referans fiyatı dağıtılan kar payı dikkate alınarak düzeltiliyor. Bu nedenle TURSG hissesinde bugün görülen fiyat düzeltmesi şirketin temettü ödemesinden kaynaklanıyor.

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