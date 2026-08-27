Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarından gelecek mesajlar öne çıkarken, yurt içinde yatırımcıların odağında yabancıların hisse ve DİBS işlemleri bulunuyor. Jackson Hole Sempozyumu bugün başlarken, Borsa İstanbul'da güne yatay bir başlangıç yapılması bekleniyor.

PİYASALARDA NELER OLDU?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de yatırımlar başta olmak üzere çeşitli başlıklarda ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen ABD'de olduğunu savunurken İran'la savaşın çok yakında sona ereceğini söyledi. Buna karşılık ABD'nin müttefikleri, Hürmüz Boğazı'nda hala mayın bulunabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Rusya-Ukrayna hattında ise gerilim yeniden gündemde. Kremlin'e yakın kaynaklara göre Rusya, barış görüşmelerinin çıkmaza girdiği değerlendirmesinin ardından Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırmaya hazırlanıyor.

Deniz taşımacılığında da savaşın etkileri hissediliyor. MSC Mediterranean Shipping, gemilerinden birine insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından Rusya'nın Novorossiysk limanına yönelik yeni rezervasyonları askıya aldı.

Şirket bilançolarında Nvidia öne çıktı. Şirketin üç aylık geliri yıllık bazda yüzde 106 artarak 96,2 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı.

BUGÜN PİYASALAR NEYİ TAKİP EDECEK?

Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu bugün başlayacak ve 29 Ağustos'a kadar devam edecek. Küresel yatırımcılar merkez bankacılarından gelecek para politikası mesajlarını yakından izleyecek.

Avrupa tarafında ECB toplantı tutanakları, ABD'de ise haftalık işsizlik başvuruları günün önemli verileri arasında bulunuyor.

Yurt içinde yabancı yatırımcıların hisse senedi ve DİBS işlemleri açıklanacak. MSCI endeks değişiklikleri ise 31 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Fed Başkanı Warsh'ın yarın gerçekleştireceği konuşma da piyasaların yakın takibinde olacak.

BİST100 endeksinde yatay açılış gerçekleşmesi bekleniyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 26 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği duyurulardan öne çıkanlar şu şekilde;

INTET.HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemiyle 26 – 27 Temmuz’da toplanacak.

ALBTN – Ataşehir şubesinin tescil edildiği açıklandı.

ATSYH – Gönüllü pay alım teklifinin 103,30 TL’den 104,00 TL’ye revize edildiği açıklandı.

AGROT – Code All şirketinin %20’nin 1 milyon euroya alındığı açıklandı.

BRLSM – Şirket ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik’in 541,0 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

EMPAE – Elektronik kart tasarımı ve üretimi konusunda faaliyet gösterecek Versom Elektronik unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

EKGYO – Şirket ile TOKİ arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunun 31 Ağustos’ta yapılacağı açıklandı.

EKGYO – Şirket ile TOKİ arasında imzalanan İş birliği Protokolü kapsamında İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi sözleşmesinin yüklenici ile arsa satışı toplam satış geliri 8,8 milyar TL olacak şekilde imzalandığı açıklandı.

ISFIN – 364 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ORMA – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

OTKAR – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

SMRTG – Smart Holding tarafından şirkete 298,2 milyon TL’lik sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

SDTTR – Şirketin, 1,4 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

TRALT – Mollakara Altın Madeni'nin resmi açılış töreninin bugün gerçekleşeceği açıklandı.

TEHOL & GIPTA – VBTS kapsamında şirket paylarına 25 Eylül’e kadar kredili işlem yasağı getirildi.

UNLU – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun AA+(tr)’den AA(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

VAKBN – 91 gün vadeli 541,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

VANGD – Van’daki arsa, fabrika binası, teçhizat, müştemilat, bina ve eklentiler ile bunlara ilişkin diğer varlıkların kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesinin imzalanması ardından aylık kiralama bedelinin 400.000 TL ve 10 yıllık olduğu açıklandı.

YEOTK – Intelligent Industries’ın %50’sinin devredilmesine karar verildiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

BLCYT – Şirket sermayesi 1 Eylül’de 100 milyon TL’den %900 oranında bedelsiz olarak 900 milyon TL artışla 1 milyar TL’ye yükseltilecek.

MTRKS – Şirket sermayesinin 100,5 milyon TL’den %200 oranında bedelsiz olarak 201,0 milyon TL artışla 301,5 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

SDTTR – Şirket sermayesi bugün 58 milyon TL’den %1.000 oranında bedelsiz olarak 580 milyon TL artışla 638 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 23,91 TL’ye denk gelmekte.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat TURSG 0,1500 0,1275 %2,40 27.08.2026 6,24 6,09

PAY ALIM-SATIMLAR

26 Ağustos 2026 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleşen pay işlemlerine ilişkin şirketler tarafından KAP'a yapılan bildirimler şöyle;

ALKLC – Tera Portföy tarafından 3.597.688 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,48’e yükseldi.

AKFIS – Geri alınan 4.000.000 adet pay 19,08 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 61,1 milyon TL kazanç elde edildi.

AKSGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.226.985 adet pay 10,21 – 10,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

BALAT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 19.000 adet pay 68,00 – 69,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

CITAS – Tera Portföy tarafından 7.576.100 adet alış ve 52.138 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %6,66’ya yükseldi.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 19,40 – 19,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

FORTE – Ebubekir Balıkçı tarafından 124,70 – 125,70 TL fiyat aralığından 59.908 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %11,79’a geriledi.

GIPTA – Geri alınan 236.122 adet pay 98,25 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 8,6 milyon TL kazanç elde edildi.

GEREL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 180.000 adet pay 39,00 – 39,52 TL fiyat aralığından geri alındı.

KRDMA – Azimut Portföy tarafından 58,94 TL fiyattan 2.350.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,83’e geriledi.

MANAS – Tera Portföy tarafından 13.211.983 adet alış ve 3.420.429 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %15,02’ye yükseldi.

MARBL – Osman Cavit Turunç tarafından 12,60 – 12,81 TL fiyat aralığından 75.590 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,70’e geriledi.

FLAP – Gökhan Saygı tarafından 10,30 – 10,40 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,99’a yükseldi.

PAHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000.000 adet pay 1,33 TL fiyattan geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirketler;

DUNYH - Dünya Holding A.Ş. (Saat 11:00-Olağanüstü)

RODRG - Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Saat 13:00-Olağan)

(İNFO YATIRIM)