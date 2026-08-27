Altın fiyatları 27 Ağustos 2026 Perşembe gününe yükselişle başladı. Ons altın 4.630 doların üzerine çıkarken, iç piyasada gram altının satış fiyatı 7.155 TL'ye, çeyrek altın ise 11.699 TL'ye ulaştı. Yatırımcıların gözü Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole Sempozyumu'nda vereceği mesajlara çevrildi. Peki gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 27 Ağustos 2026 güncel altın alış-satış fiyatları...

Spot altın sabah saatlerinde 4.630 dolar seviyesine yükselirken, serbest piyasada ons altının alış fiyatı 4.631,54 dolar, satış fiyatı ise 4.632,35 dolar seviyesinde bulunuyor.

27 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: Alış 7.154,49 TL - Satış 7.155,48 TL

Çeyrek altın: Alış 11.447,19 TL - Satış 11.699,21 TL

Yarım altın: Alış 22.826,51 TL - Satış 23.402,10 TL

Cumhuriyet altını: Alış 45.788,75 TL - Satış 46.653,75 TL

Tam altın: Alış 45.944,00 TL - Satış 46.498,00 TL

Ziynet altını: Alış 45.795,77 TL - Satış 46.660,80 TL

Ata altın: Alış 46.987,07 TL - Satış 48.168,84 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.889,66 TL - Satış 5.140,65 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.464,94 TL - Satış 6.691,09 TL

Gremse altın: Alış 114.415,00 TL - Satış 115.852,00 TL

Ons altın: Alış 4.631,54 dolar - Satış 4.632,35 dolar

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altındaki hareketin arkasında ABD ekonomisinin mali görünümüne yönelik endişeler ile doların değer kaybedebileceği beklentileri bulunuyor.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, ABD bütçe açığına ilişkin endişelerin ve dolarda değer kaybı beklentisinin orta vadede altını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Altın fiyatları geçen hafta yüzde 5'in üzerinde değer kazanmıştı. ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvil alımlarını artırma kararı sonrasında dolara ilişkin beklentiler de altın piyasasındaki fiyatlamalarda etkili olmuştu.

GÖZLER JACKSON HOLE'DA

Altın yatırımcılarının odağında şimdi Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu bulunuyor. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın burada yapacağı konuşmada faiz politikasının geleceğine ilişkin vereceği mesajlar yakından takip edilecek.

ABD'de açıklanan son veriler yıllık enflasyonun temmuz ayında beklentilerin aksine sabit kaldığını gösterdi. Enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam etmesi, faiz görünümüne ilişkin belirsizliği artırıyor.

Faiz getirisi sağlamayan altın açısından Fed'in atacağı adımlar önem taşıyor. Faizlerin yüksek seyretmesi altının cazibesini sınırlayabilirken, ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin artması güvenli liman talebini destekleyebiliyor.

GÜMÜŞ VE PLATİN DE YÜKSELDİ

Hareketlilik yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Gümüş yüzde 1,7 yükselişle 69,28 dolara, platin yüzde 1,1 artışla 1.848,57 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 0,5 değer kazanarak 1.334,49 dolar seviyesine ulaştı.