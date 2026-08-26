Altın fiyatları, dört günlük güçlü yükselişin ardından 4.650 doların altında dengelenirken, son bir ayda yaklaşık yüzde 15 değer kazandı. Yatırımcıların odağında ABD'nin PCE enflasyon verisi ve Fed'in Jackson Hole Sempozyumu'nda vereceği mesajlar bulunuyor.

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, hızlı yükselişin ardından kısa vadede altın fiyatlarında konsolidasyon sürecinin öne çıkabileceğini belirtti.

ALTIN DÖRT GÜNDE 350 DOLAR YÜKSELDİ

Altın, Asya seansında yaklaşık 4.700 dolar seviyesine çıkarak son üç ayın en yüksek seviyelerinden birini gördü. Dört günlük yükselişin toplamı yaklaşık 350 dolar olurken, fiyatlarda daha sonra sınırlı bir geri çekilme yaşandı.

Hansen, söz konusu hareketin keskin yükselişin ardından gelen kar satışları ve doların toparlanmasıyla bağlantılı olabileceğini belirtti.

Stratejiste göre hızlı yükselişin ardından düzenli bir konsolidasyon yaşanması, yeni ve sert bir yükselişe kıyasla piyasa açısından daha sağlıklı olabilir. Böyle bir süreç yatırımcılara pozisyonlarını yeniden değerlendirmek için daha fazla alan sağlayabilir.

ALTINDA DÜZELTME RİSKİ ARTTI

Hansen, altındaki yükselişin bazı riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Özellikle doların güçlenmeye devam etmesinin altın üzerindeki önemli desteklerden birini ortadan kaldırabileceği belirtildi.

Jackson Hole'dan beklenenden daha şahin bir Fed mesajı gelmesi, faiz indirim beklentilerinin zayıflaması veya ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişelerin azalması halinde altın fiyatlarında kar satışlarının hızlanabileceği ifade edildi.

Jeopolitik risklerin azalması da güvenli liman talebini sınırlayabilecek faktörler arasında gösterildi.

Hansen ayrıca spekülatif pozisyonların yüksek seviyelere ulaşmasının, makroekonomik koşullardaki küçük değişimlerin bile altında daha sert düzeltmelere yol açma riskini artırdığını belirtti.

YATIRIMCI TALEBİ GÜÇLENDİ

Altındaki yükselişte yatırımcı talebindeki artış da dikkat çekiyor.

Hansen'in değerlendirmesine göre altın ETF'lerinin toplam varlıkları ağustos ayının başından bu yana yaklaşık 60 ton arttı. Böylece ağustos, geçen yıl eylülden bu yana en güçlü aylık girişin yaşandığı dönem oldu.

Hedge fonlarının COMEX altın vadeli işlemlerindeki net uzun pozisyonlarının da 11 ayın en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi.

ABD'nin yüksek borçluluğuna ilişkin endişeler, doların yeniden zayıflama ihtimali, merkez bankalarının altın talebi ve jeopolitik belirsizlikler ise orta vadede altını destekleyebilecek başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

GÖZLER PCE VERİSİ VE JACKSON HOLE'DA

Piyasaların kısa vadeli yönü açısından ABD'nin PCE fiyat endeksi kritik önem taşıyor.

Yatırımcılar ayrıca 27-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Jackson Hole Sempozyumu'na odaklanmış durumda. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın 28 Ağustos Cuma günü yapacağı konuşmada para politikasına ilişkin vereceği mesajların altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Hansen, sempozyumun ana temasının finansal inovasyon ve ödemeler olmasına rağmen piyasaların özellikle Fed'in faiz politikasına ilişkin sinyallere odaklanacağını belirtti.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Teknik görünüm açısından altının önündeki önemli direnç 4.770 dolar seviyesinde bulunuyor.

Hansen'e göre aşağı yönlü hareketlerde ilk önemli destek 4.519 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalama. Bir sonraki destek ise 4.410 dolar seviyesinde.

Altın fiyatının özellikle 4.519 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın altına gerilemesi halinde mevcut yükseliş momentumunun zayıflayabileceği değerlendiriliyor.

Böylece altın piyasasında güçlü yükselişin ardından PCE verisi, Fed mesajları ve doların seyri fiyatların önümüzdeki dönemdeki yönü açısından belirleyici olacak.

Kaynak: CNCB-e