Piyasada gün boyunca gerçekleşen işlemlere dair öne çıkan finansal veriler şu şekilde şekillendi:

• Fiyat Aralığı: Gün içinde en düşük 7 milyon 125 bin lira, en yüksek ise 7 milyon 218 bin lira seviyeleri görüldü.

• Önceki Kapanış: Bir önceki işlem gününü 7 milyon 185 bin liradan tamamlayan standart altın, günü gerilemeyle bitirdi.

• İşlem Hacmi ve Miktarı: KMKTP genelinde gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 228 milyon 152 bin 933,91 TL olurken, toplam işlem miktarı 591,38 kilogram olarak kayıtlara geçti. Tüm kıymetli metallerdeki toplam işlem hacmi de aynı tutarla tamamlandı.

EN AKTİF KURUMLAR

Günün sonunda altın borsasında en yüksek işlem hacmine ulaşan kurumlar sırasıyla; Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Bank ve Çakmakcı Kıymetli Madenler oldu.

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