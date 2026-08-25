Şirket Yönetim Kurulu’nun 2 Haziran 2026 tarihinde aldığı karar doğrultusunda süreç detayları şu şekilde netleşti:

• Mevcut Sermaye: 100.000.000 TL

• Artırılacak Tutar: 900.000.000 TL (Yüzde 900 bedelsiz)

• Yeni Sermaye: 1.000.000.000 TL (Kayıtlı sermaye tavanı sınırında)

• Karşılama Kaynağı: Tamamı enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından

HAK KULLANIM TARİHİ 1 EYLÜL

SPK’nın 20 Ağustos 2026 tarihli bülteninde onayladığı bedelsiz sermaye artırımı kapsamında, bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıç tarihi 01.09.2026 olarak belirlendi.

Yatırımcılar 1 Eylül 2026 itibarıyla ellerindeki hisse oranında bedelsiz pay hakkından yararlanabilecek.

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