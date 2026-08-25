Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş Yönetim Kurulu'nun nakit temettü dağıtılmasına yönelik teklifi, ortakların onayı alınarak kesinleşti.

25 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde ödemeye ilişkin öne çıkan veriler şu şekilde:

• Brüt Temettü: Hisse başına 9,5209164 TL

• Net Temettü: Hisse başına 8,0927789 TL

• Hak Kullanım Tarihi: 2 Eylül 2026

Buna göre 2 Eylül 2026 tarihine kadar portföyünde TBORG hissesi bulunduran yatırımcılar nakit temettü almaya hak kazanacak.

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