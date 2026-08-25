25 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşen hisse satışına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamasında yer alan detaylar şu şekilde:

• İşlem Tarihi: 25 Ağustos 2026

• Satış Fiyatı: 103,20 TL

• Satılan Adet / Nominal Tutar: 60.000 adet (60.000 TL nominal)

• Kalan Pay Oranı: Satış işleminin ardından Mehmet Sönmez’in Gıpta Ofis sermayesindeki payı/oy hakkı yüzde 0,0758 seviyesine geriledi.

Üst yönetim düzeyinde gerçekleşen bu işlem, KAP bildirimi sonrası borsa yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

Son dönemde yükselişe geçen GIPTA, günün tavan hissesi oldu. Hisselerde son tavan performansla birlikte aylık artış yüzde 60’a, haftalık ise yüzde 30’a yaklaştı.

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