Tera Yatırım, ENJSA paylarına yönelik yeni raporunu yayımlayarak yüzde 60'ı aşan güçlü bir getiri beklentisine işaret etti.
Borsa İstanbul'un önde gelen enerji şirketlerinden Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) için aracı kurumların değerleme ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor.
Tera Yatırım, Enerjisa hisse senedi için 12 aylık hedef fiyatını 182,60 TL olarak belirlerken, yatırım tavsiyesini "Endeks Üstü Getiri" seviyesinde sundu.
Hissenin 112,90 TL seviyesindeki son kapanış fiyatı dikkate alındığında, açıklanan hedef fiyat yaklaşık yüzde 61,73'lük bir prim potansiyeline karşılık geliyor.
Raporun Özet Tablosu
• Son Fiyat: 112,90 TL
• 12 Aylık Hedef Fiyat: 182,60 TL
• Yatırım Tavsiyesi: Endeks Üstü Getiri
• Yükseliş Potansiyeli: Yüzde 61,73
• Rapor Tarihi: 26 Ağustos 2026
Yasal Uyarı: Aracı kurumlar tarafından açıklanan 12 aylık hedef fiyatlar birer tahmin olup kesin gerçekleşme garantisi taşımamaktadır.