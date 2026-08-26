Ford Otosan (FROTO) için son bilanço sonuçlarının ardından 16 aracı kurum hedef fiyatını güncelledi. Hedef fiyatlar 110,49 TL ile 170 TL arasında değişirken, ortalama hedef fiyat 138,65 TL olarak gerçekleşti.
FROTO hisselerinin son kapanış fiyatı 78,60 TL seviyesinde bulunurken, kurumların ortalama hedef fiyatına göre hissenin yüzde 76,39 prim potansiyeli taşıdığı hesaplandı.
EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 170 TL
Ford Otosan için açıklanan hedef fiyatlar arasında en yüksek seviye 170 TL ile Ak Yatırım tarafından verildi. Ak Yatırım'ın tavsiyesi ise “Endeks Üstü Getiri” oldu.
En düşük hedef fiyat ise 110,49 TL ile Alnus Yatırım tarafından açıklandı. Alnus Yatırım'ın tavsiyesi “Al” olarak yer aldı.
16 KURUMUN FROTO HEDEF FİYATLARI
|Kurum
|Tavsiye
|Tarih
|Hedef Fiyat
|Ziraat Yatırım
|Al
|7 Ağustos
|130,00 TL
|GCM Yatırım
|–
|5 Ağustos
|148,50 TL
|Alnus Yatırım
|Al
|5 Ağustos
|110,49 TL
|Halk Yatırım
|Al
|5 Ağustos
|126,00 TL
|Ahlatcı Yatırım
|Al
|5 Ağustos
|146,70 TL
|İnfo Yatırım
|Endeks Üstü Getiri
|5 Ağustos
|124,50 TL
|Şeker Yatırım
|Al
|5 Ağustos
|130,00 TL
|Tacirler Yatırım
|Al
|5 Ağustos
|132,00 TL
|Yapı Kredi Yatırım
|Al
|5 Ağustos
|140,00 TL
|Deniz Yatırım
|Tut
|5 Ağustos
|115,00 TL
|Ak Yatırım
|Endeks Üstü Getiri
|5 Ağustos
|170,00 TL
|Tera Yatırım
|Endeks Üstü Getiri
|5 Ağustos
|140,70 TL
|Gedik Yatırım
|Endekse Paralel Getiri
|5 Ağustos
|160,13 TL
|Marbaş Menkul
|Al
|5 Ağustos
|168,00 TL
|Vakıf Yatırım
|Al
|5 Ağustos
|124,00 TL
|İş Yatırım
|Al
|5 Ağustos
|152,50 TL
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.