FROTO hisselerinin son kapanış fiyatı 78,60 TL seviyesinde bulunurken, kurumların ortalama hedef fiyatına göre hissenin yüzde 76,39 prim potansiyeli taşıdığı hesaplandı.

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 170 TL

Ford Otosan için açıklanan hedef fiyatlar arasında en yüksek seviye 170 TL ile Ak Yatırım tarafından verildi. Ak Yatırım'ın tavsiyesi ise “Endeks Üstü Getiri” oldu.

En düşük hedef fiyat ise 110,49 TL ile Alnus Yatırım tarafından açıklandı. Alnus Yatırım'ın tavsiyesi “Al” olarak yer aldı.

16 KURUMUN FROTO HEDEF FİYATLARI

Kurum Tavsiye Tarih Hedef Fiyat Ziraat Yatırım Al 7 Ağustos 130,00 TL GCM Yatırım – 5 Ağustos 148,50 TL Alnus Yatırım Al 5 Ağustos 110,49 TL Halk Yatırım Al 5 Ağustos 126,00 TL Ahlatcı Yatırım Al 5 Ağustos 146,70 TL İnfo Yatırım Endeks Üstü Getiri 5 Ağustos 124,50 TL Şeker Yatırım Al 5 Ağustos 130,00 TL Tacirler Yatırım Al 5 Ağustos 132,00 TL Yapı Kredi Yatırım Al 5 Ağustos 140,00 TL Deniz Yatırım Tut 5 Ağustos 115,00 TL Ak Yatırım Endeks Üstü Getiri 5 Ağustos 170,00 TL Tera Yatırım Endeks Üstü Getiri 5 Ağustos 140,70 TL Gedik Yatırım Endekse Paralel Getiri 5 Ağustos 160,13 TL Marbaş Menkul Al 5 Ağustos 168,00 TL Vakıf Yatırım Al 5 Ağustos 124,00 TL İş Yatırım Al 5 Ağustos 152,50 TL

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