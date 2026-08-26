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Akaryakıt piyasasında sürücülerin yüzünü güldürecek haberin detayları netleşti. Sabah saatlerinde 4 TL civarında öngörülen motorin indirimi, uluslararası piyasalardaki aşağı yönlü hareketin ivme kazanmasıyla 5,36 TL’ye yükselerek kesinleşti.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre 5,36 TL’lik dev indirim 26 Ağustos’u 27 Ağustos’a bağlayan gece yarısı itibarıyla pompa fiyatlarına yansıtılacak.

Fiyat indiriminin arkasında ise İran ile ABD arasındaki gerilimin yumuşama sinyalleri vermesi ve küresel petrol fiyatlarındaki düşüş yer alıyor.

Yapılacak düzenlemenin ardından büyükşehirlerde motorinin litre fiyatı yeniden 77-78 TL bandına gerileyecek. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişim öngörülmüyor.

26 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 74,26 TL
Motorin litre fiyatı: 82,73 TL
LPG litre fiyatı: 33,79 TL

Motorin indiriminde rakam büyüdü: Bu gece fiyatlar düşüyor!, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 74,11 TL
Motorin litre fiyatı: 82,58 TL
LPG litre fiyatı: 33,19 TL

Motorin indiriminde rakam büyüdü: Bu gece fiyatlar düşüyor!, Görsel 2

Ankara
Benzin litre fiyatı: 75,23 TL
Motorin litre fiyatı: 83,83 TL
LPG litre fiyatı: 33,89 TL

Motorin indiriminde rakam büyüdü: Bu gece fiyatlar düşüyor!, Görsel 3

İzmir
Benzin litre fiyatı: 75,53 TL
Motorin litre fiyatı: 84,12 TL
LPG litre fiyatı: 33,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 82.71
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 74.27
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 42.19
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 62.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 45.35
Gazyağı 81.38
Tüm Akaryakıt Fiyatları

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