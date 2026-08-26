Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre 5,36 TL’lik dev indirim 26 Ağustos’u 27 Ağustos’a bağlayan gece yarısı itibarıyla pompa fiyatlarına yansıtılacak.

Fiyat indiriminin arkasında ise İran ile ABD arasındaki gerilimin yumuşama sinyalleri vermesi ve küresel petrol fiyatlarındaki düşüş yer alıyor.

Yapılacak düzenlemenin ardından büyükşehirlerde motorinin litre fiyatı yeniden 77-78 TL bandına gerileyecek. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişim öngörülmüyor.

26 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 74,26 TL

Motorin litre fiyatı: 82,73 TL

LPG litre fiyatı: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 74,11 TL

Motorin litre fiyatı: 82,58 TL

LPG litre fiyatı: 33,19 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 75,23 TL

Motorin litre fiyatı: 83,83 TL

LPG litre fiyatı: 33,89 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 75,53 TL

Motorin litre fiyatı: 84,12 TL

LPG litre fiyatı: 33,79 TL