Akaryakıt piyasasında sürücülerin yüzünü güldürecek haberin detayları netleşti. Sabah saatlerinde 4 TL civarında öngörülen motorin indirimi, uluslararası piyasalardaki aşağı yönlü hareketin ivme kazanmasıyla 5,36 TL’ye yükselerek kesinleşti.
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre 5,36 TL’lik dev indirim 26 Ağustos’u 27 Ağustos’a bağlayan gece yarısı itibarıyla pompa fiyatlarına yansıtılacak.
Fiyat indiriminin arkasında ise İran ile ABD arasındaki gerilimin yumuşama sinyalleri vermesi ve küresel petrol fiyatlarındaki düşüş yer alıyor.
Yapılacak düzenlemenin ardından büyükşehirlerde motorinin litre fiyatı yeniden 77-78 TL bandına gerileyecek. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişim öngörülmüyor.
26 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 74,26 TL
Motorin litre fiyatı: 82,73 TL
LPG litre fiyatı: 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 74,11 TL
Motorin litre fiyatı: 82,58 TL
LPG litre fiyatı: 33,19 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 75,23 TL
Motorin litre fiyatı: 83,83 TL
LPG litre fiyatı: 33,89 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 75,53 TL
Motorin litre fiyatı: 84,12 TL
LPG litre fiyatı: 33,79 TL