Ankete göre katılımcıların gelecek 12 aya ilişkin yıllık enflasyon beklentisi, temmuz ayındaki yüzde 45 seviyesinden yüzde 44'e düştü.

Böylece ileriye dönük enflasyon beklentilerindeki gerileme ağustos ayında da devam etti.

Buna karşılık hanehalkının geçmiş 12 aylık döneme ilişkin enflasyon hissiyatı iki puan artarak yüzde 51'den yüzde 53'e çıktı. Geriye dönük enflasyon algısındaki bu yükselişin, ağustos ayı enflasyon verileri açısından öncü bir gösterge olabileceği değerlendirildi.

ÜÇ YILLIK BEKLENTİDE YÜZDE 20-30 BANDI ÖNE ÇIKTI

Katılımcıların önümüzdeki üç yıla ilişkin beklediği ortalama yıllık enflasyon oranlarında yüzde 20-30 aralığı öne çıktı.

Bu aralıkta enflasyon bekleyenlerin oranı haziran ve temmuz aylarında yüzde 21 seviyesindeyken, ağustos ayında yüzde 23'e yükseldi.

Üç yıllık enflasyonun yüzde 30-40 arasında gerçekleşmesini bekleyenlerin oranı yüzde 19, yüzde 60'ın üzerinde olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 16 olarak kaydedildi.

ALTIN TASARRUFTA İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Ağustos ayında altın dışındaki tasarruf araçlarının neredeyse tamamında tercih oranları yükseldi.

Yatırım fonlarını tercih edenlerin oranı yüzde 23'ten yüzde 28'e, Bireysel Emeklilik Sistemi'ni tercih edenlerin oranı yüzde 19'dan yüzde 23'e çıktı.

Borsayı tercih edenlerin oranı yüzde 23'ten yüzde 25'e, döviz alımını düşünenlerin oranı yüzde 20'den yüzde 24'e, vadeli TL mevduatı tercih edenlerin oranı ise yüzde 34'ten yüzde 36'ya yükseldi.

Altın ise yüzde 47 ile en fazla tercih edilen tasarruf aracı olmayı sürdürdü. Altının tercih oranında temmuz ayına göre değişiklik yaşanmadı.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ 62,1'E YÜKSELDİ

Anketin dikkat çeken sonuçlarından biri de döviz kuru beklentisi oldu.

Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ortalama Dolar/TL beklentisi 62,1 TL olarak hesaplandı. Bu rakam temmuz ayında 59,9 TL seviyesindeydi.

Kur beklentisi yükseldikçe enflasyon beklentisinin de genel olarak arttığı görüldü. Dolar/TL'nin 49 liranın altında kalmasını bekleyen katılımcıların enflasyon tahmini yüzde 41 olurken, kurun 80 lira ve üzerine çıkacağını öngörenlerde enflasyon beklentisi yüzde 50'ye ulaştı.

Anket sonuçları, hanehalkının ileriye dönük enflasyon beklentisinde düşüş yaşanırken, döviz kuru beklentilerinde yukarı yönlü bir hareket olduğunu ortaya koydu.

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