Euro, dolar karşısında haziran ayında gördüğü dip seviyelerden uzaklaşarak ağustos ayının son haftasında 1,165 doların üzerine çıktı. Euro/dolar paritesi mayıs ortasından bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın seyrederken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz politikasına ilişkin beklentiler fiyatlamalarda öne çıkıyor.

Parite haziran ayında 1,1324 seviyelerine kadar gerilemişti. Son hareketle euro, hazirandaki dip seviyesine göre dolar karşısında yaklaşık yüzde 2,9 değer kazandı.

EURO/DOLAR 1,165 SEVİYESİNİN ÜZERİNDE

Euro/dolar paritesindeki toparlanmada Avrupa'da faizlerin seyrine ilişkin değişen beklentiler etkili oluyor.

Jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarını yukarı taşıması ve bunun enflasyon üzerindeki baskıyı artırması, ECB'nin daha sıkı bir para politikası izlemesi gerekebileceği beklentisini güçlendirdi.

Bu görünümle parite 1,165 doların hemen üzerinde hareket ederek mayıs ortasından bu yana ulaşılan en güçlü seviyelere yakın kaldı.

ABD-İRAN ÇATIŞMASI ECB'NİN HESABINI DEĞİŞTİRDİ

ABD ile İran arasındaki çatışmanın enerji piyasalarına etkisi Avrupa açısından da yakından izleniyor. Enerji maliyetlerindeki artışın tüketici fiyatlarına yansıması, ECB'nin enflasyonu kontrol altına alma sürecini zorlaştırabilecek bir risk olarak değerlendiriliyor.

Özellikle enerji fiyatlarının yüksek kalması halinde enflasyonist baskının devam etmesi, faizlerin daha uzun süre yüksek tutulması veya yeni bir sıkılaştırma adımının gündeme gelmesi ihtimalini artırıyor.

EYLÜL AYINDA YENİ FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

ECB haziran ayında para politikasında sıkılaştırma adımı atmıştı. Piyasalarda şimdi bankanın eylül toplantısında da faiz artırımına gidebileceği beklentisi güç kazanıyor.

ECB'nin daha şahin bir çizgide kalacağına yönelik beklentiler, euroyu dolar karşısında destekleyen unsurlardan biri haline geldi.

Euro/dolar paritesinde bundan sonraki hareket açısından ECB yetkililerinden gelecek mesajlar, eylül ayındaki faiz kararı, enerji fiyatlarının seyri ve ABD-İran çatışmasına ilişkin gelişmeler takip edilecek.