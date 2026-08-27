Altın yatırımcılarını heyecanlandıran tahmin geldi. Ons altın için rekor 10 bin dolar seviyesi telaffuz edilirken, mevcut 4.630 dolarlık fiyat dikkate alındığında bu hedef yaklaşık yüzde 116'lık yükseliş anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle altının bugünkü değerinin 2 katından fazlasına çıkabileceği öngörülüyor. State Street Investment Management Altın Stratejisi Başkanı Aakash Doshi ise 10 bin dolar hedefi için dikkat çeken mesajı verdi. Asıl soru altının bu seviyeye ulaşıp ulaşmayacağı değil, ne zaman ulaşacağı.

ALTIN İÇİN 5 BİN DOLAR YENİDEN MASADA

Kitco News'e konuşan State Street Investment Management Altın Stratejisi Başkanı Aakash Doshi, altındaki uzun vadeli yükseliş hikayesinin son fiyat düzeltmesiyle bozulmadığını ifade etti.

Doshi, State Street'in ons altın için gelecek kışın başına yönelik temel senaryo aralığını 4.750-5.500 dolar olarak belirlediğini söyledi.

Bu tahmin içerisinde 5.000-5.250 dolar bandının makul bir hedef olduğunu belirten Doshi, fiyatların bu seviyelere daha önce beklenenden hızlı ulaşabileceğine dikkat çekti.

Fed'in daha güvercin bir para politikasına yönelmesi veya küresel ekonomide yeni bir makroekonomik şok yaşanması halinde ons altında 5 bin doların 2026'nın son çeyreğinde görülebileceğini belirtti.

"ALTINDA YÜKSELİŞ HİKAYESİ YENİDEN CANLANDI"

Doshi'ye göre altını daha önce rekor seviyelere taşıyan paranın değer kaybına karşı korunma eğilimi ortadan kalkmadı. Yüksek faizler ve güçlü dolar nedeniyle bir süre geri planda kalan bu eğilim yeniden güç kazanmaya başladı.

ABD iş gücü piyasasının zayıflamasının yanı sıra Fed'in piyasanın beklediği ölçüde şahin davranmaması ve ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvil geri alımlarını artırması da altını destekleyen gelişmeler arasında gösterildi.

Altının düzeltme döneminde 4 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunması ve ardından yeniden 4.600-4.700 dolar bölgesine yönelmesi, Doshi'ye göre uzun vadeli yükseliş eğiliminin korunduğuna işaret ediyor.

Batılı yatırımcıların altın ETF'lerine yeniden güçlü giriş yapmaya başladığını belirten Doshi, piyasada yükselişi destekleyebilecek önemli miktarda yatırım potansiyeli bulunduğunu söyledi.

TSİ 08.33 itibarıyla 27 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları;

Altın Fiyatları Alış Satış % Gram Altın 7.149,86 TL 7.150,85 TL %0,65 Çeyrek Altın 11.439,78 TL 11.691,64 TL %0,65 Altın/Ons 4.631,54 dolar 4.632,35 dolar %0,57

40 TRİLYON DOLARLIK BORCA DİKKAT ÇEKTİ

Altının geleceği açısından yalnızca Fed'in faiz kararlarına odaklanılmaması gerektiğini belirten Doshi, asıl büyük meselenin ülkelerin giderek artan borç yükü olduğunu vurguladı.

ABD kamu borcunun 40 trilyon doları aşmasına dikkat çeken Doshi, sorunun yalnızca ABD ile sınırlı olmadığını ifade etti. İngiltere, Avrupa ve Japonya'da da yüksek bütçe açıkları ve artan uzun vadeli borçlanma maliyetlerinin benzer riskler yarattığını belirtti.

Özellikle ekonomilerin resesyonda olmadığı dönemlerde dahi yüksek kamu harcamalarının ve bütçe açıklarının devam etmesi, yatırımcıların devlet borçlarının sürdürülebilirliğine yönelik endişelerini artırıyor.

"YÜKSEK TAHVİL FAİZİ ARTIK ALTIN İÇİN HER ZAMAN KÖTÜ DEĞİL"

Geleneksel olarak yüksek tahvil ve reel faizler, faiz getirisi sağlamayan altın açısından olumsuz kabul ediliyor. Ancak Doshi'ye göre mevcut ortamda faizlerin neden yükseldiğine bakılması gerekiyor.

Faizlerin güçlü ekonomik büyüme nedeniyle yükselmesi altına alternatif oluşturabilir. Ancak yükselişin enflasyon, aşırı kamu borçlanması veya mali güvenilirliğin bozulmasından kaynaklanması durumunda tablo değişiyor.

Böyle bir senaryoda yatırımcıların altını getiri sağlayan varlıklara alternatif olmaktan ziyade satın alma gücünü koruyan bir varlık olarak değerlendirebileceğini belirten Doshi, altının herhangi bir karşı taraf veya kredi riski taşımamasının da önem kazandığını ifade etti.

ONS ALTINDA 10 BİN DOLAR TAHMİNİ

Doshi'nin uzun vadeli beklentisinde ise çok daha yüksek bir seviye bulunuyor.

Altının 10 bin dolara doğru hareketinin düz bir çizgide gerçekleşmeyeceğini vurgulayan Doshi, buna rağmen uzun vadeli yön konusunda güçlü bir görüşe sahip olduğunu belirtti.

"10 bin dolar olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı meselesi" diyen Doshi, bu seviyeye ulaşılması için küresel yatırımcıların portföylerinde olağanüstü büyüklükte bir değişikliğin bile gerekmediğini savundu.

ALTIN FONLARININ PAYI YÜZDE 1'İN ALTINDA

Doshi'ye göre altın fonları, dünya genelindeki ETF ve yatırım fonu varlıklarının halen yüzde 1'inden daha azını oluşturuyor.

Altının yatırım portföylerindeki stratejik ağırlığının zaman içerisinde yüzde 3'e yükselmesi halinde oluşacak yatırım talebinin ons fiyatını 10 bin dolara taşıyabilecek büyüklükte olabileceğini ifade etti.

Çinli yatırımcıların son düzeltme sırasında güçlü alımlar yaparak 4 bin dolar civarında önemli bir destek oluşturduğunu belirten Doshi, gelişmekte olan ülke merkez bankalarının da altın alımlarını sürdürdüğüne dikkat çekti.

Doshi'ye göre jeopolitik ayrışma, artan savunma harcamaları, yüksek bütçe açıkları ve devlet borçlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler altının uzun vadeli yatırım hikayesini desteklemeye devam ediyor.