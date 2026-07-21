Türkiye Sigorta A.Ş. (BIST: TURSG), 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 1 Ocak-30 Haziran 2026 döneminde 13 milyar 495 milyon 830 bin TL net dönem kârı elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 9 milyar 392 milyon 637 bin TL net kâr açıklayan şirket, böylece yıllık bazda kârını yüzde 44 artırdı.

Şirket, yılın ikinci çeyreğinde ise 7 milyar 44 milyon 28 bin 14 TL net kâr açıkladı.

PRİM ÜRETİMİ YÜZDE 30 ARTTI

Türkiye Sigorta'nın prim üretimi, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 30 artış gösterdi. Şirketin özkaynakları ise çeyreklik bazda yüzde 8 yükseldi.

Güçlü finansal sonuçların ardından aracı kurumlar da hisseye ilişkin hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi.

HEDEF FİYATLARDA YUKARI YÖNLÜ REVİZYONLAR

Bilanço sonrasında birçok aracı kurum Türkiye Sigorta hissesi için hedef fiyatını korurken veya yukarı yönlü revize etti. Güncel hedef fiyatlar 9,50 TL ile 11,30 TL arasında şekillendi.

Aracı Kurum Hedef Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli GCM Yatırım 11,30 TL - %65,44 İş Yatırım 11,21 TL Al %64,13 Garanti BBVA Yatırım 11,00 TL Endeks üstü getiri %61,05 Deniz Yatırım 10,70 TL Al %56,66 Alnus Yatırım 10,61 TL Al %55,34 Tera Yatırım 10,55 TL Endeks üstü getiri %54,46 PhillipCapital 10,50 TL Endeks üstü getiri %53,73 Pusula Yatırım 10,44 TL Al %52,85 Ak Yatırım 10,25 TL Endeks üstü getiri %50,07 Yapı Kredi Yatırım 9,50 TL Al %39,09

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.