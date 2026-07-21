Yatırım araçları arasında birikimlerini güvenli limanda değerlendirmek isteyen vatandaşlar için mevduat faiz oranları güncelliğini koruyor.

Piyasalarda en yüksek faiz oranları yüzde 47 seviyelerine kadar ulaşırken, 1 milyon TL'lik birikimin aylık getirisi tercih edilen banka ve hesap türüne göre farklılık gösteriyor.

GÜNLÜK KAZANDIRAN ESNEK HESAPLAR (YÜZDE 47'YE VARAN GETİRİ)

Günlük faiz işleterek dilediğiniz an para çekme veya yatırma imkânı sunan hesap türlerinde öne çıkan faiz oranları ve 1 milyon TL için sunulan tahmini vade sonu bakiyeleri:

• Ziraat Dinamik (Dinamik Kazandıran): Yüzde 47,00 faiz – Vade sonu bakiye: 1.023.328,18 TL

• Fibabanka (Kiraz Hesap): Yüzde 47,00 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.512,22 TL

• ON Dijital Bankacılık (ON Plus): Yüzde 46,00 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.233,89 TL

• Anadolubank (Renkli Hesap): Yüzde 46,00 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.741,08 TL

• Alternatif Bank (VOV Hesap): Yüzde 46,00 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.821,62 TL

• Odea (Oksijen Hesap): Yüzde 46,00 faiz – Vade sonu bakiye: 1.027.130,97 TL

• TEB / CEPTETEB (Marifetli Hesap): Yüzde 46,00 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.741,08 TL

• Türk Ticaret Bankası (Salkım Hesap): Yüzde 45,25 faiz – Vade sonu bakiye: 1.029.927,67 TL

• ING (Turuncu Hesap): Yüzde 45,00 faiz – Vade sonu bakiye: 1.033.066,33 TL

• DenizBank (Kaptan Hesap): Yüzde 44,50 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.606,53 TL

• getirfinans (Günlük Vadeli Hesap): Yüzde 44,00 faiz – Vade sonu bakiye: 1.029.734,54 TL

• Yapı Kredi (Sınırsız Hesap TL): Yüzde 43,50 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.113,58 TL

• QNB (Kazandıran Günlük Hesap): Yüzde 43,25 faiz – Vade sonu bakiye: 1.026.996,73 TL

• Akbank (Serbest Plus Hesap): Yüzde 41,50 faiz – Vade sonu bakiye: 1.030.456,98 TL

• Vakıf Katılım (Günlük Hesap): Yüzde 41,00 kâr payı – Vade sonu bakiye: 1.030.084,73 TL

• Ziraat Katılım (Anında Günlük Hesap): Yüzde 36,00 kâr payı – Vade sonu bakiye: 1.021.179,01 TL

STANDART VADELİ MEVDUAT HESAPLARI (YÜZDE 35 - YÜZDE 42,16)

Birikimini sabit vadede tutmayı tercih edenler için standart 32 günlük vadeli mevduat oranları ve vade sonu getirileri:

• Hayat Finans (Avantajlı Hesap): Yüzde 42,16 kâr payı – Vade sonu bakiye: 1.030.493,81 TL

• getirfinans (Vadeli Hesap): Yüzde 42,00 faiz – Vade sonu bakiye: 1.030.378,08 TL

• QNB (E-Vadeli Mevduat Hesabı): Yüzde 41,75 faiz – Vade sonu bakiye: 1.030.197,26 TL

• ON Dijital Bankacılık (E-Mevduat): Yüzde 41,50 faiz – Vade sonu bakiye: 1.030.016,44 TL

• Odea (Yeni Vadeli Mevduat Hesabı): Yüzde 41,50 faiz – Vade sonu bakiye: 1.030.016,44 TL

• Akbank (Standart Vadeli Hesap): Yüzde 41,50 faiz – Vade sonu bakiye: 1.030.016,44 TL

• DenizBank (E-Mevduat): Yüzde 41,50 faiz – Vade sonu bakiye: 1.030.016,44 TL

• Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap): Yüzde 41,00 faiz – Vade sonu bakiye: 1.029.654,79 TL

• Ziraat Dinamik (Standart Vadeli Hesap): Yüzde 41,00 faiz – Vade sonu bakiye: 1.029.654,79 TL

• ING (Vadeli Hesap): Yüzde 41,00 faiz – Vade sonu bakiye: 1.029.654,79 TL

• Ziraat Bankası (Vadeli TL Mevduat Hesabı): Yüzde 40,00 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.931,51 TL

• Enpara (Vadeli Hesap): Yüzde 39,00 faiz – Vade sonu bakiye: 1.028.208,22 TL

• İş Bankası (Vadeli TL Hesabı): Yüzde 38,50 faiz – Vade sonu bakiye: 1.027.846,58 TL

• Halkbank (E-Mevduat Hesabı): Yüzde 35,00 faiz – Vade sonu bakiye: 1.025.315,07 TL

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK DETAY: KAMPANYA KOŞULLARINA DİKKAT

Bankaların sunduğu yüksek faiz oranları ve net getiriler; yeni müşterilere özel "hoş geldin" tanımlamaları, belirli bakiye alt/üst limitleri veya vadesiz hesapta tutulması gereken boşta tutar şartlarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Bu nedenle vadeli hesap açılışı öncesinde ilgili bankanın güncel kampanya şartlarının incelenmesi önem taşıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.