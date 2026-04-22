Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu. Faiz kararı değişmese de bankalar arasındaki mevduat yarışı kızışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde düşüş trendine giren Türk lirası mevduat faizleri, Merkez Bankası'nın temkinli duruşuyla birlikte yeniden yükselişe geçerek 2026'nın zirvesini gördü.

BANKADAN BANKAYA 6.000 TL FARK

Yüzde 46 brüt faiz oranıyla Fibabanka en yüksek getiriyi sunarken, 32 gün vadeli Türk lirası mevduata uygulanan yüzde 17,5 stopaj kesintisi sonrası net kazançlar bankadan bankaya belirgin fark gösteriyor. 500 bin TL için aylık net getiri, en yüksek faiz sunan bankada 16.906 TL'ye ulaşırken en düşük faizli bankada 10.597 TL'de kalıyor. Aradaki fark 6.000 TL'yi aşıyor.

Bu fark stopaj oranından kaynaklanmıyor; çünkü stopaj tüm bankalar için sabit yüzde 17,5. Aradaki farkın kaynağı, bankaların uyguladığı faiz hesaplama yöntemi, kampanyalı ek oranlar ve hesaba yatırılan anapara dilimlerine göre değişen kademeli faiz politikaları.

ENFLASYONA KARŞI KORUMA EŞİĞİ: YÜZDE 37

Mart 2026 itibarıyla yıllık TÜFE enflasyonu yüzde 30,87 olarak gerçekleşti. İlk bakışta politika faizinin enflasyonun üzerinde seyretmesi pozitif reel getiri anlamına geliyor; ancak stopaj kesintisi bu denklemi değiştiriyor. Yüzde 37 brüt faiz üzerinden yüzde 17,5 stopaj kesildiğinde yatırımcının eline geçen net faiz yüzde 30,53'e düşüyor. Bu nedenle enflasyona karşı gerçek anlamda korunmak için yüzde 37'nin üzerinde bir brüt faiz oranı şart.

Faiz Değişmedi, Mevduatta Rekabet Arttı: 500 Bin TL'nin Getirisi TCMB Politika Faizi %37 Sabit · 32 Günlük Vadeli Mevduat · 500.000 TL · 22 Nisan 2026 En Yüksek Faiz %46 🥇 Fibabanka En Yüksek Aylık Getiri 16.906 TL Fibabanka En Düşük Faiz %35 Halkbank ⚠️ TCMB politika faizi %37'de sabit tutuldu. Mevduat faizleri bankadan bankaya önemli farklılık gösteriyor. Tablodaki rakamlar net (stopaj sonrası) getiriyi yansıtmaktadır. 📌 Tablo, faiz oranına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. # Banka Faiz Oranı Aylık Net Getiri Vade Sonu Toplam Oran 1 Fibabanka %46 16.906,52 TL 516.906,52 TL 2 Türk Ticaret %45,25 14.963,83 TL 514.963,83 TL 3 ON Dijital %45 16.533,17 TL 516.533,17 TL 4 Anadolubank %45 16.533,17 TL 516.533,17 TL 5 TEB %45 14.879,85 TL 514.879,85 TL 6 CEPTETEB %45 14.879,85 TL 514.879,85 TL 7 Odea Bank %45 14.089,93 TL 514.089,93 TL 8 Alternatif Bank %45 14.089,93 TL 514.089,93 TL 9 ING %45 14.053,19 TL 514.053,19 TL 10 QNB %44,5 14.161,97 TL 514.161,97 TL 11 DenizBank %43,5 15.731,51 TL 515.731,51 TL 12 Akbank %43 15.550,68 TL 515.550,68 TL 13 getirfinans %43 14.208,52 TL 514.208,52 TL 14 Yapı Kredi %43 13.892,78 TL 513.892,78 TL 15 Hayat Finans %42,15 15.243,29 TL 515.243,29 TL 16 Garanti BBVA %42 15.189,04 TL 515.189,04 TL 17 Ziraat Bankası %42 15.189,04 TL 515.189,04 TL 18 N Kolay %40 15.121,32 TL 515.121,32 TL 19 İş Bankası %39,5 14.284,93 TL 514.284,93 TL 20 Enpara.com %37 13.380,82 TL 513.380,82 TL 21 Şekerbank %37 13.380,82 TL 513.380,82 TL 22 Ziraat Katılım %36 10.597,85 TL 510.597,85 TL 23 Halkbank %35 12.657,53 TL 512.657,53 TL



TMSF GÜVENCESİ 1,2 MİLYON TL'YE ÇIKTI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 2026 yılında mevduat sigortası üst limiti 950 bin TL'den 1 milyon 200 bin TL'ye yükseltildi. Dolayısıyla 500 bin TL'lik mevduat, bu güvence limitinin altında kaldığı için tamamen devlet güvencesi altında bulunuyor.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 11 HAZİRAN'DA

TCMB'nin bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısı 11 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek. Nisan ayı enflasyon verisinin TÜİK tarafından açıklanmasının ardından faiz beklentileri yeniden şekillenecek. Merkez Bankası, nisan enflasyonunda ana eğilimin bir miktar yükseleceğini öncü verilerle duyurmuş olması nedeniyle bankaların mevduat faizlerindeki rekabetçi tutumlarını sürdürmesi bekleniyor.

Bu içerik uluslararası ve ulusal kaynaklara dayanılarak derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Sermaye piyasası araçlarının değeri artabileceği gibi azalabilir de.