Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 37'de sabit tutarken, nisan ayı enflasyon verisine ilişkin kritik bir uyarıda bulundu. Banka, öncü verilerin enflasyonun ana eğiliminin nisan ayında yükseleceğine işaret ettiğini açıkladı.

MART'TAKİ İYİLEŞME NİSANDA DURAKSIYOR

TCMB'nin açıklamasına göre enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerileme kaydetmişti. Ancak öncü veriler, bu olumlu tablonun nisan ayında tersine döneceğine işaret ediyor. Ana eğilim; mevsimsel ve geçici etkilerden arındırılmış haliyle fiyat baskısının ne denli güçlü olduğunu gösteren, Merkez Bankası'nın faiz kararlarında birincil gösterge olarak izlediği bir ölçüt. Bu göstergedeki yükseliş, dezenflasyon sürecinin beklenenden yavaş ilerlediğine işaret ediyor.

TCMB Faiz Kararları: Nisan 2025 – Nisan 2026 Para Politikası Kurulu · 12 Toplantı Politika Faizi %37,00 Sabit · 22 Nis 2026 Borç Verme (üst bant) %40,00 Gecelik Borçlanma ( alt bant) %35,50 Gecelik Tümü ↑ Artış ↓ İndirim — Sabit ★ Ara Toplantı Tarih Politika Faizi Önceki Karar Not

ENERJİ FİYATLARI RİSK OLMAYA DEVAM EDİYOR

Kurul açıklamasında jeopolitik gelişmelerin yarattığı belirsizlik ortamında enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve oynaklığa özellikle dikkat çekildi. Yurt içi enerji fiyatlarının hem maliyet kanalı hem de iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından izleniyor. Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, önümüzdeki aylarda enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilecek önemli bir risk unsuru olarak öne çıkıyor.

FAİZ İNDİRİMİNİN ÖNÜ KAPANDI MI?

TCMB, iktisadi faaliyette yavaşlama sinyallerine karşın faiz indirimine kapı aralamadı. Kurul açıklamasında "enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı" vurgulandı. Bu ifade, piyasaların beklediği faiz indirimi senaryosunu en azından haziran ayına erteliyor. Politika faizinin yüzde 37, gecelik borç verme faizinin yüzde 40, gecelik borçlanma faizinin ise yüzde 35,5 düzeyinde sabit tutulması bu görünümü teyit ediyor.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 11 HAZİRAN'DA

TCMB'nin bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısı 11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Nisan ayı enflasyon verisinin TÜİK tarafından açıklanmasının ardından piyasalarda haziran toplantısına yönelik beklentiler şekillenmeye başlayacak. Kurul, kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde belirlemeye devam edeceğini taahhüt etti.

Bu içerik, Bloomberg, Reuters ve TCMB resmi açıklamaları başta olmak üzere uluslararası ve ulusal kaynaklara dayanılarak derlenmiştir.