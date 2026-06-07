HSBC'nin 1-5 Haziran haftasında Borsa İstanbul'da en fazla alım yaptığı hisse ASTOR olurken, en yüksek satış SASA hissesinde gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da yabancı kurumların işlemleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, HSBC'nin 1-5 Haziran haftasında en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Bankanın alım tarafında ASTOR açık ara ilk sırada yer alırken, satış tarafında ise SASA dikkat çekti.
HSBC'NİN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
HSBC'nin 1-5 Haziran haftasında en fazla net alım yaptığı hisseler ve işlem tutarları şöyle gerçekleşti:
ASTOR: 2 milyar 426 milyon 420 bin 107 TL
AKBNK: 955 milyon 415 bin 975 TL
ASELS: 755 milyon 461 bin 626 TL
GARAN: 532 milyon 203 bin 587 TL
TUPRS: 472 milyon 452 bin 80 TL
YKBNK: 236 milyon 295 bin 1 TL
ISCTR: 208 milyon 513 bin 583 TL
EUPWR: 158 milyon 399 bin 810 TL
HSBC'NİN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
HSBC'nin aynı dönemde en fazla net satış yaptığı hisseler ise şu şekilde sıralandı:
SASA: 874 milyon 815 bin 173 TL
BIMAS: 139 milyon 8 bin 971 TL
BRSAN: 107 milyon 356 bin 868 TL
KTLEV: 95 milyon 437 bin 408 TL
EREGL: 57 milyon 128 bin 560 TL
TAVHL: 48 milyon 233 bin 636 TL
GLRMK: 41 milyon 953 bin 665 TL
DOHOL: 40 milyon 268 bin 216 TL
İLK SIRADAKİ HİSSELERDE DİKKAT ÇEKEN FARK
HSBC'nin alım tarafında ASTOR'da gerçekleştirdiği 2,4 milyar TL'lik işlem hacmi, satış tarafındaki en yüksek tutar olan SASA'daki 874 milyon TL'lik satışın yaklaşık 1,55 milyar TL üzerinde gerçekleşti. Bu durum, kurumun hafta boyunca belirli hisselerde güçlü alım yönlü pozisyon aldığını gösterdi.
NEDEN ÖNEMLİ?
HSBC gibi küresel yatırım bankalarının gerçekleştirdiği işlemler, yatırımcılar tarafından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Kurumun bir haftada ASTOR'da 2,4 milyar TL'nin üzerinde alım yapması dikkat çekerken, hangi hisselerin yabancı ilgisi çektiği piyasalar tarafından yakından izleniyor.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.