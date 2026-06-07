Borsa İstanbul'da yabancı kurumların işlemleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, HSBC'nin 1-5 Haziran haftasında en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Bankanın alım tarafında ASTOR açık ara ilk sırada yer alırken, satış tarafında ise SASA dikkat çekti.

HSBC'NİN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

HSBC'nin 1-5 Haziran haftasında en fazla net alım yaptığı hisseler ve işlem tutarları şöyle gerçekleşti:

ASTOR: 2 milyar 426 milyon 420 bin 107 TL

AKBNK: 955 milyon 415 bin 975 TL

ASELS: 755 milyon 461 bin 626 TL

GARAN: 532 milyon 203 bin 587 TL

TUPRS: 472 milyon 452 bin 80 TL

YKBNK: 236 milyon 295 bin 1 TL

ISCTR: 208 milyon 513 bin 583 TL

EUPWR: 158 milyon 399 bin 810 TL

HSBC'NİN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

HSBC'nin aynı dönemde en fazla net satış yaptığı hisseler ise şu şekilde sıralandı:

SASA: 874 milyon 815 bin 173 TL

BIMAS: 139 milyon 8 bin 971 TL

BRSAN: 107 milyon 356 bin 868 TL

KTLEV: 95 milyon 437 bin 408 TL

EREGL: 57 milyon 128 bin 560 TL

TAVHL: 48 milyon 233 bin 636 TL

GLRMK: 41 milyon 953 bin 665 TL

DOHOL: 40 milyon 268 bin 216 TL

İLK SIRADAKİ HİSSELERDE DİKKAT ÇEKEN FARK

HSBC'nin alım tarafında ASTOR'da gerçekleştirdiği 2,4 milyar TL'lik işlem hacmi, satış tarafındaki en yüksek tutar olan SASA'daki 874 milyon TL'lik satışın yaklaşık 1,55 milyar TL üzerinde gerçekleşti. Bu durum, kurumun hafta boyunca belirli hisselerde güçlü alım yönlü pozisyon aldığını gösterdi.

NEDEN ÖNEMLİ?

HSBC gibi küresel yatırım bankalarının gerçekleştirdiği işlemler, yatırımcılar tarafından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Kurumun bir haftada ASTOR'da 2,4 milyar TL'nin üzerinde alım yapması dikkat çekerken, hangi hisselerin yabancı ilgisi çektiği piyasalar tarafından yakından izleniyor.

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