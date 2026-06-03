Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 265 milyon TL olan çıkarılmış sermaye tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 2 milyar 279 milyon TL artırılarak 2 milyar 544 milyon TL'ye yükseltilecek.

Sermaye artırımında kullanılacak kaynağın 1 milyar 46 milyon 789 bin 257 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden, 1 milyar 232 milyon 210 bin 743 TL'si ise geçmiş yıl karlarından karşılanacak.

1 LOTU OLANIN PAYI 9,6 LOTA ÇIKACAK! ÖRNET LOT HESABI

Yüzde 860 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcıların sahip olduğu her 1 lot için 8,6 lot ilave pay alacağı anlamına geliyor.

Buna göre;

100 lotu olan yatırımcının payı 960 lota,

500 lotu olan yatırımcının payı 4.800 lota,

1.000 lotu olan yatırımcının payı 9.600 lota,

10.000 lotu olan yatırımcının payı ise 96.000 lota çıkacak.

Bedelsiz sermaye artırımlarında şirketin piyasa değeri değişmezken, hisse fiyatında teorik düzeltme uygulanıyor.

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A VE B GRUBU PAY İHRAÇ EDİLECEK

Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında 406 milyon 350 bin TL nominal değerli A grubu ve 1 milyar 872 milyon 650 bin TL nominal değerli B grubu pay ihraç edilecek.

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Mega Metal ayrıca, 11 Mayıs 2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan önceki bedelsiz sermaye artırımı kararının Vergi Usul Kanunu'na (VUK) uygunluk açısından revize edildiğini belirtti.

Şirket, ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi talebiyle 3 Haziran 2026 tarihinde SPK'ya resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin iç kaynaklarını sermayeye ekleyerek mevcut ortaklarına ücretsiz pay dağıtması işlemidir. Bu süreçte yatırımcılardan herhangi bir ödeme talep edilmez.

Bedelsiz sermaye artırımı sonrasında yatırımcıların sahip olduğu lot sayısı artarken, şirketin piyasa değeri değişmez. Bu nedenle hisse fiyatında bedelsiz oranı kadar teorik düzeltme yapılır.

Örneğin yüzde 860 bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiren bir şirkette 100 lotu bulunan yatırımcı 860 lot ilave pay alarak toplam 960 lota sahip olur. Ancak yatırımcının toplam portföy değeri teorik olarak değişmez.

Uzmanlar, bedelsiz sermaye artırımlarının şirketin özkaynak gücünü göstermesi açısından önemli olduğunu ancak tek başına hisse fiyatının yükseleceği anlamına gelmediğini belirtiyor.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMINDA YATIRIMCI PARA ÖDER Mİ?

Hayır. Bedelsiz sermaye artırımlarında yatırımcılardan herhangi bir ücret veya ek ödeme talep edilmez. Şirket, iç kaynaklarını sermayeye ekleyerek mevcut ortaklara sahip oldukları pay oranında ücretsiz yeni hisse dağıtır. Bu nedenle yatırımcıların lot sayısı artarken, hisse fiyatında teorik düzeltme yapılır ve toplam portföy değeri teorik olarak değişmez.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.