Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,23 düşüşle 14.038,17 puandan başladı. Endeks, TSI 12.00 itibarıyla yüzde 0,29 değer kaybederek 14.036 puanda işlem görürken, hisse bazlı hareketlilik dikkat çekti.

TSİ 12.10 itibarıyla en çok yükselen hisseler arasında Avrasya Gayrimenkul (AVGYO) ile birlikte son dönemin halka arz şirketlerinden Isvea Seramik (ISVEA) ve SA-RA Enerji (SARAE) yüzde 9,98'lik yükselişle tavan seviyeye ulaştı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

AVGYO (Avrasya Gayrimenkul): 17,96 TL (%9,98)

ISVEA (Isvea Seramik): 33,28 TL (%9,98)

SARAE (SA-RA Enerji): 93,15 TL (%9,98)

DESPC (Despec Bilgisayar): 58,05 TL (%9,94)

OZGYO (Özderici GYO): 2,36 TL (%8,26)

Öte yandan satış baskısının etkili olduğu hisselerde Destek Finans Faktoring (DSTKF) taban fiyattan işlem görürken, Şekerbank (SKBNK) ve son dönemin halka arz şirketlerinden Golda Gıda (GOLDA) en fazla değer kaybeden hisseler arasında yer aldı.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

DSTKF (Destek Finans Faktoring): 2.044,00 TL (%-10,00)

SKBNK (Şekerbank): 16,12 TL (%-9,99)

BARMA (Barem Ambalaj): 52,30 TL (%-9,98)

GOLDA (Golda Gıda): 17,73 TL (%-9,95)

KONTR (Kontrolmatik Teknoloji): 4,31 TL (%-9,83)

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 357.5 6.320.964.618,25 % 0.85 13:01 KTLEV 171.3 6.291.560.168,80 % -5.1 13:01 THYAO 326.75 5.315.698.520,75 % -0.38 13:01 ASTOR 304.25 5.230.248.301,00 % 2.7 13:01 TUPRS 311.25 3.795.778.780,50 % 1.22 13:01 Tüm Hisseler

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