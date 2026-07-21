ABD'li yatırım bankası JPMorgan, makroekonomik görünümdeki iyileşme, yüksek getiri potansiyeli ve savaş sonrası zayıf performansı gerekçe göstererek birçok Türk şirketi ve banka tahviline yönelik tavsiyesini "ağırlığını artır" (overweight) seviyesine yükseltti.

Raporda, bazı ihracatçı şirket tahvillerinin ise marj baskıları nedeniyle "endeks altı getiri" (underperform) seviyesine indirildiği belirtildi.

JPMORGAN'DAN TÜRK TAHVİLLERİNE OLUMLU DEĞERLENDİRME

JPMorgan analistleri Zafar Nazim ve Lorenzo Parisi'nin hazırladığı raporda, erken seçim riskinin azalması ve Türk lirasında istikrar beklentisinin Türkiye'nin makroekonomik görünümüne olan güveni desteklediği ifade edildi.

Rapora göre, yüzde 8 ila yüzde 11 arasında getiri sunan birçok Türk şirketi ve banka tahvili, kredi kalitesi dikkate alındığında yatırımcılarına piyasanın üzerinde taşıma (carry) getirisi sunuyor.

BU TAHVİLLER İÇİN TAVSİYE ARTIRILDI

JPMorgan, aşağıdaki tahviller için tavsiyesini "ağırlığını artır" seviyesine yükseltti:

Bankaların Tier 2 ve perpetual tahvilleri

Çimko tahvilleri

Limak Çimento tahvilleri

Ülker tahvilleri

Raporda, Çimko ve Limak Çimento'nun ilk çeyrekte olumsuz hava koşullarından kaynaklanan hacim kayıplarını telafi etmeye başladığına dikkat çekildi. Ülker'in ise son dönemdeki zayıf performansına rağmen Türkiye'nin en güçlü kredi profillerinden birine sahip olduğu vurgulandı.

ARÇELİK VE ŞİŞECAM İÇİN TAVSİYE DÜŞÜRÜLDÜ

JPMorgan, ihracatçı şirketlerde marj baskısının sürmesi nedeniyle Arçelik ve Şişecam tahvillerine yönelik tavsiyesini "endeks altı getiri" seviyesine düşürdü.

Öte yandan Ford Otosan için "nötr" tavsiyesi korunurken, Anadolu Efes ve Coca-Cola İçecek tahvilleri için de "nötr" görüşünü sürdürdü.

SAVAŞ RİSKİ UYARISI

Raporda, Türkiye segmentinin savaşın başlamasından bu yana gelişmekte olan ülke şirket tahvillerinin yaklaşık 70 baz puan gerisinde performans gösterdiği belirtildi.

Analistler ayrıca İran'daki savaşın sürmesi ve şirket kârlılıklarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle toplam getiri potansiyelinin sınırlı kalabileceği uyarısında bulundu.