İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), uygulama tabanlı taksi sistemi kapsamında düzenlediği dokuzuncu etap ihalesinde satışa sunduğu 250 taksi plakasından 23'ünü sattı. İhalede plaka fiyatları KDV hariç 6 milyon 140 bin TL ile 6 milyon 250 bin TL arasında oluştu.

250 PLAKALIK İHALEDE 23 PLAKA SATILDI

İBB'nin "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" projesi kapsamında 29 yıllığına ruhsat verilmek üzere düzenlediği dokuzuncu etap ihalesinde 250 taksi plakası satışa çıkarıldı.

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye 38 istekli kapalı teklif sundu. Evrak incelemesinin ardından teklifi uygun bulunan 23 başvuru açık artırmaya katıldı.

Yapılan ihale sonucunda 23 taksi plakası satıldı.

PLAKALAR 6,25 MİLYON TL'YE KADAR ALICI BULDU

İhalede satılan plakaların fiyatları KDV hariç 6 milyon 140 bin TL ile 6 milyon 250 bin TL arasında gerçekleşti.

Yeni taksilerin plaka kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlandırılırken, araçlar yalnızca uygulamalar üzerinden yolcu alabilecek. Ayrıca yeni taksiler, mevcut taksilerden ayrışmalarını sağlayacak özel tasarımlarıyla hizmet verecek.

SATILAN PLAKA SAYISI 656'YA YÜKSELDİ

İBB, 12 Haziran 2025'te başlattığı uygulama tabanlı taksi projesi kapsamında ilk sekiz etapta 633 taksi plakası satmıştı.

Dokuzuncu etapta satılan 23 plaka ile birlikte toplam satılan plaka sayısı 656'ya ulaştı.