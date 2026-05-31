Borsa İstanbul'da işlem gören IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA), 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yatırımcılarına hem bedelsiz hem de bedelli pay verecek. Şirketin yüzde 100 bedelsiz ve yüzde 19 oranındaki bedelli sermaye artırımı için hak kullanım süreci yarın başlayacak.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 22 Nisan 2026 tarihli bülteninde onaylanan işlem kapsamında şirketin sermayesi 1 milyar 845 milyon TL'den 4 milyar 40 milyon 550 bin TL'ye yükseltilecek.

ENTRA YATIRIMCISI KAÇ LOT ALACAK?

Sermaye artırımı kapsamında yatırımcılar önce yüzde 100 bedelsiz pay alacak. Ardından oluşan yeni lot sayısı üzerinden yüzde 19 oranında bedelli pay alma hakkına sahip olacak.

100 lotu olan yatırımcı

Mevcut lot: 100

Bedelsiz pay: 100 lot

Bedelli pay alma hakkı: 38 lot

Toplam lot: 238

1000 lotu olan yatırımcı

Mevcut lot: 1000

Bedelsiz pay: 1000 lot

Bedelli pay alma hakkı: 380 lot

Toplam lot: 2380

10.000 lotu olan yatırımcı

Mevcut lot: 10.000

Bedelsiz pay: 10.000 lot

Bedelli pay alma hakkı: 3.800 lot

Toplam lot: 23.800

ŞİRKETİN SERMAYESİ 4 MİLYAR TL'Yİ AŞACAK

ENTRA'nın mevcut 1 milyar 845 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi;

-Yüzde 100 bedelsiz kapsamında 1 milyar 845 milyon TL,

-Yüzde 19 bedelli kapsamında 350 milyon 550 bin TL

artırılarak toplam 4 milyar 40 milyon 550 bin TL'ye çıkarılacak.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ise 8 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

KRİTİK TARİHLER BELLİ OLDU

Şirket tarafından açıklanan takvime göre;

Rüçhan hakkı kullanım başlangıcı: 1 Haziran 2026

Rüçhan hakkı kullanım bitişi: 15 Haziran 2026

Kayıt tarihi: 2 Haziran 2026

Ödeme tarihi: 3 Haziran 2026

BEDELLİYE KATILMAYAN YATIRIMCI NE YAPACAK?

Bedelli sermaye artırımına katılmak istemeyen yatırımcılar, kendilerine tanımlanan rüçhan haklarını Borsa İstanbul'da satabilecek.

Bedelliye katılan yatırımcılar ise yeni payları alma hakkını kullanarak lot sayılarını artırabilecek.

BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin iç kaynaklarını sermayeye eklemesiyle mevcut yatırımcılara ücretsiz pay verilmesi anlamına geliyor.

Bedelli sermaye artırımı ise ortakların yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) kullanarak şirkete nakit kaynak sağlamasını ifade ediyor.

ENTRA yatırımcıları, yüzde 100 bedelsiz payın yanı sıra yüzde 19 oranında bedelli pay alma hakkına da sahip olacak.

