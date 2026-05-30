Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin genel kurul süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte, kâr payı dağıtım takviminde Haziran ayı öne çıkıyor. Haziran aynın temettü listesi belli oldu.
Haziran 2026 dönemi boyunca dev sanayi şirketlerinden bankalara, gıda devlerinden gayrimenkul yatırım ortaklıklarına kadar onlarca şirket hissedarlarına milyarlarca liralık nakit temettü dağıtacak.
Yatırımcıların portföy planlaması yapabilmesi için Haziran ayında nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketleri, net ve brüt tutarları ile dağıtım tarihlerini kronolojik olarak alt alta listeledik:
BORSA İSTANBUL HAZİRAN 2026 NAKİT TEMETTÜ DAĞITIM LİSTESİ
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS)
Dağıtım Tarihi: 01.06.2026
Brüt (TL): 1,8804153 | Net (TL): 1,598353
Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES)
Dağıtım Tarihi: 01.06.2026
Brüt (TL): 0,3529 | Net (TL): 0,3
Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO)
Dağıtım Tarihi: 01.06.2026
Brüt (TL): 2,7 | Net (TL): 2,295
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)
Dağıtım Tarihi: 01.06.2026
Brüt (TL): 0,5876 | Net (TL): 0,4995
Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC)
Dağıtım Tarihi: 02.06.2026
Brüt (TL): 2 | Net (TL): 1,7
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)
Dağıtım Tarihi: 03.06.2026
Brüt (TL): 0,55 | Net (TL): 0,4675
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR)
Dağıtım Tarihi: 03.06.2026
Brüt (TL): 4,5 | Net (TL): 3,825
Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP)
Dağıtım Tarihi: 04.06.2026
Brüt (TL): 0,7 | Net (TL): 0,595
Tab Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (TABGD)
Dağıtım Tarihi: 04.06.2026
Brüt (TL): 5 | Net (TL): 4,25
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY)
Dağıtım Tarihi: 05.06.2026
Brüt (TL): 2,5 | Net (TL): 2,5 (GYO şirketleri stopajdan muaf olduğu için net ve brüt eşittir)
Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)
Dağıtım Tarihi: 08.06.2026
Brüt (TL): 0,1882166 | Net (TL): 0,1599841
Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)
Dağıtım Tarihi: 08.06.2026
Brüt (TL): 0,064 | Net (TL): 0,054
ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP)
Dağıtım Tarihi: 10.06.2026
Brüt (TL): 1 | Net (TL): 0,85
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK)
Dağıtım Tarihi: 10.06.2026
Brüt (TL): 0,025 | Net (TL): 0,0213
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS)
Dağıtım Tarihi: 15.06.2026
Brüt (TL): 0,0932835 | Net (TL): 0,0932835
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
Dağıtım Tarihi: 17.06.2026
Brüt (TL): 2 | Net (TL): 1,7
Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE)
Dağıtım Tarihi: 18.06.2026
Brüt (TL): 0,1 | Net (TL): 0,085
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER)
Dağıtım Tarihi: 19.06.2026
Brüt (TL): 5,7328416 | Net (TL): 4,8729153
Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY)
Dağıtım Tarihi: 22.06.2026
Brüt (TL): 0,0680959 | Net (TL): 0,0680959
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)
Dağıtım Tarihi: 23.06.2026
Brüt (TL): 0,0966 | Net (TL): 0,0821
Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO)
Dağıtım Tarihi: 23.06.2026
Brüt (TL): 0,0077 | Net (TL): 0,0077
Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY)
Dağıtım Tarihi: 24.06.2026
Brüt (TL): 0,07623 | Net (TL): 0,07623
Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS)
Dağıtım Tarihi: 24.06.2026
Brüt (TL): 0,3 | Net (TL): 0,255
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)
Dağıtım Tarihi: 24.06.2026
Brüt (TL): 0,6 | Net (TL): 0,6
Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY)
Dağıtım Tarihi: 24.06.2026
Brüt (TL): 0,1987 | Net (TL): 0,1987
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO)
Dağıtım Tarihi: 24.06.2026
Brüt (TL): 0,0924999 | Net (TL): 0,0924999
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY)
Dağıtım Tarihi: 25.06.2026
Brüt (TL): 0,076923 | Net (TL): 0,076923
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO)
Dağıtım Tarihi: 26.06.2026
Brüt (TL): 0,5755208 | Net (TL): 0,5755208
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL)
Dağıtım Tarihi: 26.06.2026
Brüt (TL): 0,0004311 | Net (TL): 0,0003664
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY)
Dağıtım Tarihi: 30.06.2026
Brüt (TL): 0,3 | Net (TL): 0,3
Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR)
Dağıtım Tarihi: 30.06.2026
Brüt (TL): 0,2083333 | Net (TL): 0,1770833
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN)
Dağıtım Tarihi: 30.06.2026
Brüt (TL): 0,04 | Net (TL): 0,034
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO)
Dağıtım Tarihi: 30.06.2026
Brüt (TL): 5,2631578 | Net (TL): 4,4736841
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO)
Dağıtım Tarihi: 30.06.2026
Brüt (TL): 0,0101901 | Net (TL): 0,0101901
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO)
Dağıtım Tarihi: 30.06.2026
Brüt (TL): 0,0924999 | Net (TL): 0,0924999
Kaynak: Borsa Gündem
