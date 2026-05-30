Haziran 2026 dönemi boyunca dev sanayi şirketlerinden bankalara, gıda devlerinden gayrimenkul yatırım ortaklıklarına kadar onlarca şirket hissedarlarına milyarlarca liralık nakit temettü dağıtacak.

Yatırımcıların portföy planlaması yapabilmesi için Haziran ayında nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketleri, net ve brüt tutarları ile dağıtım tarihlerini kronolojik olarak alt alta listeledik:

BORSA İSTANBUL HAZİRAN 2026 NAKİT TEMETTÜ DAĞITIM LİSTESİ

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS)

Dağıtım Tarihi: 01.06.2026

Brüt (TL): 1,8804153 | Net (TL): 1,598353

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES)

Dağıtım Tarihi: 01.06.2026

Brüt (TL): 0,3529 | Net (TL): 0,3

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO)

Dağıtım Tarihi: 01.06.2026

Brüt (TL): 2,7 | Net (TL): 2,295

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)

Dağıtım Tarihi: 01.06.2026

Brüt (TL): 0,5876 | Net (TL): 0,4995

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC)

Dağıtım Tarihi: 02.06.2026

Brüt (TL): 2 | Net (TL): 1,7

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Dağıtım Tarihi: 03.06.2026

Brüt (TL): 0,55 | Net (TL): 0,4675

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR)

Dağıtım Tarihi: 03.06.2026

Brüt (TL): 4,5 | Net (TL): 3,825

Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP)

Dağıtım Tarihi: 04.06.2026

Brüt (TL): 0,7 | Net (TL): 0,595

Tab Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (TABGD)

Dağıtım Tarihi: 04.06.2026

Brüt (TL): 5 | Net (TL): 4,25

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY)

Dağıtım Tarihi: 05.06.2026

Brüt (TL): 2,5 | Net (TL): 2,5 (GYO şirketleri stopajdan muaf olduğu için net ve brüt eşittir)

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)

Dağıtım Tarihi: 08.06.2026

Brüt (TL): 0,1882166 | Net (TL): 0,1599841

Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)

Dağıtım Tarihi: 08.06.2026

Brüt (TL): 0,064 | Net (TL): 0,054

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP)

Dağıtım Tarihi: 10.06.2026

Brüt (TL): 1 | Net (TL): 0,85

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK)

Dağıtım Tarihi: 10.06.2026

Brüt (TL): 0,025 | Net (TL): 0,0213

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS)

Dağıtım Tarihi: 15.06.2026

Brüt (TL): 0,0932835 | Net (TL): 0,0932835

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)

Dağıtım Tarihi: 17.06.2026

Brüt (TL): 2 | Net (TL): 1,7

Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE)

Dağıtım Tarihi: 18.06.2026

Brüt (TL): 0,1 | Net (TL): 0,085

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER)

Dağıtım Tarihi: 19.06.2026

Brüt (TL): 5,7328416 | Net (TL): 4,8729153

Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY)

Dağıtım Tarihi: 22.06.2026

Brüt (TL): 0,0680959 | Net (TL): 0,0680959

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)

Dağıtım Tarihi: 23.06.2026

Brüt (TL): 0,0966 | Net (TL): 0,0821

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO)

Dağıtım Tarihi: 23.06.2026

Brüt (TL): 0,0077 | Net (TL): 0,0077

Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY)

Dağıtım Tarihi: 24.06.2026

Brüt (TL): 0,07623 | Net (TL): 0,07623

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS)

Dağıtım Tarihi: 24.06.2026

Brüt (TL): 0,3 | Net (TL): 0,255

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)

Dağıtım Tarihi: 24.06.2026

Brüt (TL): 0,6 | Net (TL): 0,6

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY)

Dağıtım Tarihi: 24.06.2026

Brüt (TL): 0,1987 | Net (TL): 0,1987

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO)

Dağıtım Tarihi: 24.06.2026

Brüt (TL): 0,0924999 | Net (TL): 0,0924999

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY)

Dağıtım Tarihi: 25.06.2026

Brüt (TL): 0,076923 | Net (TL): 0,076923

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO)

Dağıtım Tarihi: 26.06.2026

Brüt (TL): 0,5755208 | Net (TL): 0,5755208

Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL)

Dağıtım Tarihi: 26.06.2026

Brüt (TL): 0,0004311 | Net (TL): 0,0003664

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY)

Dağıtım Tarihi: 30.06.2026

Brüt (TL): 0,3 | Net (TL): 0,3

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR)

Dağıtım Tarihi: 30.06.2026

Brüt (TL): 0,2083333 | Net (TL): 0,1770833

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN)

Dağıtım Tarihi: 30.06.2026

Brüt (TL): 0,04 | Net (TL): 0,034

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO)

Dağıtım Tarihi: 30.06.2026

Brüt (TL): 5,2631578 | Net (TL): 4,4736841

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO)

Dağıtım Tarihi: 30.06.2026

Brüt (TL): 0,0101901 | Net (TL): 0,0101901

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO)

Dağıtım Tarihi: 30.06.2026

Brüt (TL): 0,0924999 | Net (TL): 0,0924999

Kaynak: Borsa Gündem

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.