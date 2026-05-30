ABD'nin Kentucky eyaletinde bir okul bölgesi tarafından açılan davada, sosyal medya platformlarının öğrenciler arasında ruh sağlığı sorunlarını artırdığı iddiaları mahkeme sürecine taşınırken, teknoloji devleri yaklaşık 27 milyon dolarlık uzlaşmaya varmayı kabul etti.

Davada, Meta, TikTok, Snap Inc. ve YouTube platformlarının genç kullanıcıları daha uzun süre çevrim içi tutmak için tasarlanan özellikler geliştirdiği ve bunun öğrenciler arasında kaygı, depresyon ve kendine zarar verme davranışlarını artırdığı öne sürüldü.

Uzlaşma kapsamında Meta'nın 9 milyon dolar, TikTok ve Snap'in 8'er milyon dolar, YouTube'un çatı şirketi olan Alphabet adına ise yaklaşık 2 milyon dolar ödeme yapacağı belirtildi.

Ancak anlaşma, şirketlerin iddialarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul ettiği anlamına gelmiyor. Uzlaşma metninde sosyal medya platformlarının işleyişinde değişiklik yapılmasına yönelik bir şart da bulunmuyor.

Dava, ABD genelinde sosyal medya şirketlerine karşı açılan benzer hukuk süreçleri açısından da dikkatle takip ediliyor. Ülkede 1.200'den fazla okul bölgesinin, sosyal medya platformlarının gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle benzer gerekçelerle dava açtığı ifade ediliyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Uzmanlar, söz konusu uzlaşmanın sosyal medya şirketlerine yönelik hukuki baskının arttığını gösterdiğini ve gelecekte benzer davaların sonuçları açısından emsal niteliği taşıyabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: Dünya