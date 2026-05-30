Mayıs 2026 döneminde, halka açık şirketler iç kaynaklarını güçlendirmek ve hisse likiditelerini artırmak adına sermaye yapılarını revize etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz ay boyunca yönetim kurullarından ve genel kurullarından yeşil ışık alan 9 halka açık şirket, bedelsiz sermaye artırımı süreçlerini resmileştirmek adına Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvuruda bulunduklarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılarına ilan etti.

Özellikle Tera Yatırım’ın %4000’lik rekor tavan aşımı başvurusu dikkat çekerken, Mayıs ayı içerisinde SPK'nın onay masasına giden o şirketler ve sermaye artırım dosyalarının detayları şu şekilde şekillendi:

MAYIS 2026’DA SPK’YA BEDELSİZ BAŞVURUSU YAPAN ŞİRKETLER

1. Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN)

Başvuru Tarihi: 4 Mayıs 2026

Bedelsiz Oranı: %200

Mevcut Sermaye: 190.370.946 TL

Ulaşılacak Sermaye: 571.112.838 TL

2. Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)

Başvuru Tarihi: 12 Mayıs 2026

Bedelsiz Oranı: %55

Mevcut Sermaye: 117.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 181.350.000 TL

3. YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK)

Başvuru Tarihi: 13 Mayıs 2026

Bedelsiz Oranı: %133,80

Mevcut Sermaye: 355.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 830.000.000 TL

4. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN)

Başvuru Tarihi: 14 Mayıs 2026

Bedelsiz Oranı: %20

Mevcut Sermaye: 5.000.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 6.000.000.000 TL

5. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO)

Başvuru Tarihi: 14 Mayıs 2026

Bedelsiz Oranı: %27,53

Mevcut Sermaye: 3.450.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 4.400.000.000 TL

6. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)

Başvuru Tarihi: 20 Mayıs 2026

Bedelsiz Oranı: %4000 (Rekor Başvuru)

Mevcut Sermaye: 700.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 28.700.000.000 TL.

7. Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES)

Başvuru Tarihi: 21 Mayıs 2026

Bedelsiz Oranı: %233,33

Mevcut Sermaye: 150.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 500.000.000 TL

8. Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS)

Başvuru Tarihi: 22 Mayıs 2026

Bedelsiz Oranı: %500

Mevcut Sermaye: 636.584.078 TL

Ulaşılacak Sermaye: 3.819.504.468 TL

9. Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA)

Başvuru Tarihi: 22 Mayıs 2026

Bedelsiz Oranı: %51,54

Mevcut Sermaye: 1.088.802.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 1.650.000.000 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

