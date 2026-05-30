Geçtiğimiz ay boyunca yönetim kurullarından ve genel kurullarından yeşil ışık alan 9 halka açık şirket, bedelsiz sermaye artırımı süreçlerini resmileştirmek adına Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvuruda bulunduklarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılarına ilan etti.

Özellikle Tera Yatırım’ın %4000’lik rekor tavan aşımı başvurusu dikkat çekerken, Mayıs ayı içerisinde SPK'nın onay masasına giden o şirketler ve sermaye artırım dosyalarının detayları şu şekilde şekillendi:

MAYIS 2026’DA SPK’YA BEDELSİZ BAŞVURUSU YAPAN ŞİRKETLER

1. Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN)

Başvuru Tarihi: 4 Mayıs 2026

Bedelsiz Oranı: %200

Mevcut Sermaye: 190.370.946 TL

Ulaşılacak Sermaye: 571.112.838 TL

2. Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)

Başvuru Tarihi: 12 Mayıs 2026

Bedelsiz Oranı: %55

Mevcut Sermaye: 117.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 181.350.000 TL

3. YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK)

Başvuru Tarihi: 13 Mayıs 2026

Bedelsiz Oranı: %133,80

Mevcut Sermaye: 355.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 830.000.000 TL

4. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN)

Başvuru Tarihi: 14 Mayıs 2026

Bedelsiz Oranı: %20

Mevcut Sermaye: 5.000.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 6.000.000.000 TL

5. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO)

Başvuru Tarihi: 14 Mayıs 2026

Bedelsiz Oranı: %27,53

Mevcut Sermaye: 3.450.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 4.400.000.000 TL

6. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)

Başvuru Tarihi: 20 Mayıs 2026

Bedelsiz Oranı: %4000 (Rekor Başvuru)

Mevcut Sermaye: 700.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 28.700.000.000 TL.

7. Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES)

Başvuru Tarihi: 21 Mayıs 2026

Bedelsiz Oranı: %233,33

Mevcut Sermaye: 150.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 500.000.000 TL

8. Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS)

Başvuru Tarihi: 22 Mayıs 2026

Bedelsiz Oranı: %500

Mevcut Sermaye: 636.584.078 TL

Ulaşılacak Sermaye: 3.819.504.468 TL

9. Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA)

Başvuru Tarihi: 22 Mayıs 2026

Bedelsiz Oranı: %51,54

Mevcut Sermaye: 1.088.802.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 1.650.000.000 TL

